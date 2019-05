In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico per la prossima stagione, continuano a rimbalzare numerose indiscrezioni in merito al prossimo allenatore della Juventus. A parlare di questo ci ha pensato anche il noto giornale di gossip 'Dagospia', diretto da Roberto D'Agostino, che sostiene il fatto che il mercato bianconero lo stia decidendo anche Cristiano Ronaldo.

Come è noto, Andrea Agnelli stima molto il portoghese non solo a livello tecnico, ma anche per la sua personalità, che lo avrebbe portato ad essere importante anche dal punto di vista delle decisioni mercato. Secondo il noto giornale di gossip, il campione portoghese si sarebbe opposto all'arrivo di Maurizio Sarri, attuale tecnico del Chelsea, ed al ritorno di Gonzalo Higuain, che dovrebbe rientrare in estate alla Juventus dal prestito ai 'Blues'. Lo stesso Cristiano Ronaldo avrebbe anche suggerito il tecnico ideale per rilanciare le ambizioni europee della società bianconera.

L'indiscrezione di Dagospia, CR7 vuole Ancelotti alla Juventus

Cristiano Ronaldo non vuole Sarri ed Higuain

Le dichiarazioni rilasciate da Dagospia in merito al peso decisionale che ricopre Cristiano Ronaldo alla Juventus hanno suscitato molto scalpore. Secondo il noto giornale di gossip, il portoghese vuole per la 'sua' Juventus Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Napoli, che sarebbe in procinto di prolungare con i partenopei. Anche se le ultime indiscrezioni sembrerebbero confermare della fumata grigia nell'incontro fra il tecnico emiliano ed il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Cristiano Ronaldo ritiene Carlo Ancelotti l'ideale per vincere soprattutto la massima competizione europea: insieme al tecnico emiliano infatti il portoghese ha vinto la 'decima' Champions League della storia del Real Madrid, battendo in finale l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Sempre secondo Dagospia, escludendo l'arrivo di Ancelotti in bianconero, probabile che la Juventus decida di affidare la panchina a Simone Inzaghi, 'giovane carino e pronto a mettersi al servizio dei voleri del Fenomeno...' è scritto su Dagospia.

Inoltre tale giornale sostiene che sia stato proprio CR7 a far fuori dalla Juventus Massimiliano Allegri, in intesa con il direttore sportivo Fabio Paratici ed il vicepresidente Pavel Nedved.

Il mercato della Juventus

Dichiarazioni pesanti quelle di Dagospia, che sembrerebbero confermare il forte peso decisionale del portoghese alla Juventus. Indipendentemente da chi sarà il prossimo tecnico bianconero, la dirigenza starebbe lavorando per rafforzare quei settori che necessitano di rinforzi.

Uno di questi è la difesa, che la prossima stagione sarà priva del ritirato Andrea Barzagli e probabilmente di Martin Caceres, che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio. Piacciono Romagnoli, Hummels, Manolas, Romero e Ruben Dias.