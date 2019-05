Il grande obiettivo della Juventus era e rimarrà anche per l'anno venturo la conquista della Champions League. Il prossimo allenatore avrà necessariamente questa "inconbenza". Servirà certamente una squadra rafforzata e il cambio di allenatore potrebbe dare una spinta in più.

Ma anche altre squadre europee si stanno rafforzando per la conquista del trofeo più prestigioso d'Europa. Il Real Madrid, tra tutte, è pronto al ribaltone. Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane, vuole un mercato molto aggressivo [VIDEO] da parte della società per riportare la prestigiosissima coppa a Madrid. Tra gli obiettivi dei Blancos ci sono nomi blasonati come Mbappè e Neymar, mentre Hazard è praticamente in pugno alla dirigenza madrilena.

La Juventus prepara il mercato estivo.

Ma il Real Madrid dovrà anche cedere alcuni giocatori. Tra questi c'è Isco. Un giocatore come lui lo vorrebbero in tanti. Tra le tante squadre europee che hanno messo gli occhi su di lui c'è la società bianconera. Un centrocampista offensivo che servirebbe molto alla società di via Galileo Ferraris e che potrebbe essere acquistato a prezzo di saldo. Il suo costo potrebbe essere almeno sessanta milioni di euro, e la Juventus sarebbe pronta a spendere questa cifra.

La stagione che si è chiusa da parte del giocatore non è stata molto performante. Pertanto potrebbe essere in partenza e la Juventus potrebbe approfittarne. Il futuro di Isco al Real Madrid è sempre più incerto e la Juventus rimane alla finestra. Per il tecnico madrileno Zinedine Zidane il trequartista dei Blancos potrebbe non essere più strategico. Il Real Madrid nel frattempo sta cercando di mettere a segno alcuni colpi che potrebbero andare in sostituzione dello stesso Isco.

I nomi che circolano con maggiore frequenza sono quelli di Pogba, Hazard e Eriksen. Una volta acquistato uno di loro con molta probabilità si darà il via libera ad Isco. Lo stesso quotidiano di Torino "Tuttosport", dando ormai per scontato l'arrivo di Maurizio Sarri in veste bianconera [VIDEO], titola "Sarri c'è Isco".

Il mercato della Juventus tra difesa e centrocampo

Torna sul tavolo del presidente della Lazio Claudio Lotito la carta del suo giocatore Sergej Milinkovic-Savic, di nuovo così come lo scorso anno.

Ma le sue parole riguardo il calciatore sono state lapidarie. Il giocatore non è in vendita, né più né meno come l'anno scorso, ma se dovessero pervenire delle buone offerte, sia per la società che per il calciatore, si valuterà sicuramente la situazione. La Juventus ovviamente è sempre stata attenta al giocatore, ma dovrà necessariamente rinforzarsi a centrocampo e difesa, e i nomi che circolano sono anche quelli di Rabiot e Pogba.