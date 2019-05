Molte squadre europee sono concentrate sul finale di stagione, ma anche sui piani per il futuro. Tra queste c'è la Juventus, che è proiettata verso il prossimo mercato estivo. Infatti, i campioni d'Italia vogliono rinforzarsi ulteriormente e uno dei reparti che potrebbe essere rivoluzionato è il centrocampo. La Juve cerca giocatori di qualità per alzare il livello del gioco. Uno dei sogni di mercato di Paratici sarebbe Isco, come ha confermato anche Fabio Capello ai microfoni di Sky Sport.

Juventus, Capello parla del futuro di isco

Capello parla di Isco

Da molte stagioni, la Juventus starebbe seguendo Isco. Il giocatore del Real Madrid piace molto ai bianconeri, ma gli spagnoli non hanno mai aperto a una sua possibile cessione. Fabio Capello ha parlato proprio del futuro dello spagnolo: "Isco è un sogno per la Juventus", ha affermato l'ex allenatore juventino, che poi ha confermato che i bianconeri volevano davvero fare sul serio per Isco: "È vero che volevano comprarlo per la prossima estate".

Pubblicità

Ma con il ritorno di Zinedine Zidane al Real Madrid, Fabio Capello non crede alla possibilità che lo spagnolo possa cambiare squadra: "Il problema secondo me è che Zidane non mollerà Isco". Dunque l'ex allenatore della Juve non crede che l'affare Isco possa andare in porto e che il tecnico francese si opporrà eventualmente ad una cessione dello spagnolo. Secondo Capello, senza il ritorno di Zidane, il centrocampista iberico sarebbe davvero potuto passare alla Juve.

Si attende l'incontro tra Allegri e Agnelli

Il mercato della Juve entrerà davvero nel vivo quando andrà in scena il tanto atteso incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, quello utile per programmare il futuro. Infatti, il tecnico livornese forese spiegherà che cosa serve alla sua squadra per migliorare e anche la dirigenza juventina espliciterà all'allenatore quelli che sono i piani per l'immediato futuro. Tutto lascia intendere che Allegri e la Juve proseguiranno insieme, anche se non si placano le voci di un possibile suo sostituto.

Pubblicità

I nomi più gettonati sono quelli di Guardiola e Conte. Addirittura quest'ultimo avrebbe messo in stand-by le decisioni sul suo futuro proprio per capire come andrà l'incontro tra Allegri e Agnelli. Qualora la Juve e il tecnico livornese decidessero di proseguire insieme, a quel punto si arriverebbe ad un prolungamento di contratto. E' impensabile che i bianconeri tengano un allenatore con una scadenza di contratto imminente. Dunque, Allegri e la Juve dovrebbero puntare ad allungare il loro rapporto in modo da pianificare un nuovo ciclo.

Pubblicità

L'obiettivo di Andrea Agnelli è quello di continuare a vincere e soprattutto di riuscire ad arrivare alla vittoria della Champions League. Proprio per questo nel mercato estivo serviranno giocatori di qualità come Isco.