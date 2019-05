I tifosi della Juventus sono in fermento per sapere chi sarà il loro nuovo tecnico. Le voci che circolano sono molteplici e di certezze sembrano essercene molto poche. C'è chi dice che Maurizio Sarri sia il candidato numero uno e chi invece sostiene le piste che portano a Mauricio Pochettino o addirittura a Pep Guardiola.

Pubblicità

Pubblicità

I rumors intorno all'allenatore catalano si sono un po' spenti dopo le smentite che sono arrivate la scorsa settimana. Del futuro della panchina ne ha parlato a Radio Sportiva Pierpaolo Marino. L'ex dirigente dell'Atalanta ha riacceso i sogni dei tifosi della Juve spiegando che secondo lui il nuovo allenatore sarà straniero.

Marino parla del nuovo tecnico della Juve

In questi giorni i tifosi della Juve stanno ascoltando ogni possibile notizia che possa riguardare il nuovo allenatore.

Juventus, Marino: "Vado controcorrente, per me l'allenatore non sarà italiano'

I vari media stanno interrogando anche molti addetti ai lavori che stanno dando il loro parere sul sostituto di Massimiliano Allegri. Si è espresso sul futuro della Juve anche l'ex dirigente Pierpaolo Marino. L'ex Atalanta e Napoli ai microfoni di Radio Sportiva ha dato il suo parere sulla questione allenatore dei bianconeri: "Vado controcorrente, non sarà un allenatore italiano". Dunque, Pierpaolo Marino si è esposto e ha aggiunto che il nuovo allenatore della Juve sarà uno straniero che è abituato a vincere.

Pubblicità

Queste parole dell'ex dirigente dell'Atalanta fanno sognare i tifosi bianconeri che hanno così pensato immediatamente a Guardiola e Klopp. Al momento però entrambi sembrano lontani dalla Juve. In particolare il tecnico tedesco ha smentito seccamente l'ipotesi di un suo trasferimento a Torino definendo cavolate le voci che lo vorrebbero in bianconero.

Rabiot piano B per il centrocampo

In attesa di sapere chi sarà il nuovo tecnico della Juve. Fabio Paratici sta anche iniziando a definire la rosa del futuro.

Il ds bianconero punterà a rinforzare il centrocampo e i nomi accostati al club bianconero sono di assoluto livello. Si parte da Milinkovic Savic e Paul Pogba passando per Adrien Rabiot e Isco. Il francese potrebbe essere una valida alternativa al centrocampista della Lazio. Certo Rabiot non sembra essere la prima scelta della Juve però potrebbe essere un'ottima opportunità da poter cogliere. Milinkovic Savic sembra essere l'obiettivo numero uno anche se ci sarà da convincere la Lazio.

Pubblicità

Lotito è un osso duro e per cedere il suo giocatore vorrà una cifra molto alta, dunque non resta che capire quali saranno le mosse di Paratici per provare a convincerlo. Oltre a questi nomi va monitorata la situazione di Isco che potrebbe lasciare il Real. Intanto in attesa di sapere se il futuro dello spagnolo sarà in Italia il giocatore ha deciso di passare le sue vacanze a Siracusa. In ogni caso la Juve prima di comprare qualche nuovo giocatore aspetterà di sciogliere le riserve sul nuovo tecnico.