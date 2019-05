Per molti calciatori della Juventus sono già scattate le meritate vacanze. Altri bianconeri invece saranno impegnati con le rispettive nazionali. Alcuni giocatori hanno già raggiunto i ritiri delle varie selezioni altri lo faranno nei prossimi giorni.

Dunque i vari Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio, Moise Kean e Leonardo Spinazzola di stanno riposando prima di andare in nazionale. I sudamericani, invece, come Paulo Dybala, Alex Sandro e Rodrigo Bentancur sono già al seguito dell'Argentina, del Brasile e dell'Uruguay visto che devono preparare la Copa America. Per loro dunque non c'è stata la possibilità di rifiatare un po', mentre ad esempio Miralem Pjanic prima di aggregarsi alla Bosnia si sta rilassando a Ibiza.

Juventus, Pjanic si rilassa ad Ibiza

Il numero 5 juventino è stato notato da alcuni tifosi bianconeri che lo hanno immortalato in spiaggia. Anche Cristiano Ronaldo si sta per aggregare al Portogallo. CR7 ieri era ancora a Torino per presenziare alla partita del cuore.

Riunione per la 'BBBC'

Alcuni giocatori della Juve hanno già lasciato Torino per trascorrere le loro vacanze altrove. Fra questi c'è Miralem Pjanic che è a Ibiza. Mentre ad esempio Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non si sono allontanati da capoluogo torinese.

Ieri, i due baluardi della difesa della Juve hanno trascorso una giornata assieme a due compagni con i quali hanno scritto la storia bianconera. Bonucci, infatti, ha rivelato su Instagram, che ieri ha pranzato con Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini. Dunque per l'occasione la BBBC si è riunita per trascorrere una bella giornata e chissà che non abbiano ricordato i fasti del passato.

Mentre la BBBC si ritrovava a pranzo, un altro bianconero sceglieva di assistere ai match del Roland Garros. Infatti, Blaise Matuidi, ieri, era ad assistere alle sfide in programma al primo torneo slam della stagione.

Da sabato gli azzurri saranno in ritiro

Roberto Mancini per i prossimi impegni della nazionale italiana ha convocato ben 33 giocatori, sei dei quali sono della Juventus. Il Ct ha chiamato Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Leonardo Spinazzola, Federico Bernardeschi e Moise Kean. I sei juventini godranno ancora di qualche giorno di relax visto che dovranno ritrovarsi a Coverciano sabato 1º giugno entro le ore 12. Da lì in poi gli azzurri saranno al lavoro per preparare le gare contro la Grecia e la Bosnia.

La prima partita dell'Italia sarà in programma l'8 giugno ad Atene. Mentre la gara con la Bosnia si giocherà l'11 giugno a Torino all'Allianz Stadium. In quell'occasione Chiellini, Bonucci, De Sciglio, Spinazzola, Bernardeschi e Kean si sentiranno particolarmente a loro agio visto che giocheranno nell'impianto cui, con la maglia della Juve, si tolgono moltissime soddisfazioni.