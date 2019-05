Queste sono settimane caldissime in casa Juventus, visto che la dirigenza è alle prese con la ricerca del nuovo allenatore. Fabio Paratici sta valutando molte opzioni, ma nelle ultime ore il nome più caldo sembra essere quello di Maurizio Sarri. La maggior parte dei media considera il tecnico ex Napoli in pole position per sostituire Massimiliano Allegri.

La giornata di giovedì potrebbe essere decisiva per il futuro dell'allenatore toscano, visto che uno dei suoi agenti, Ramadani, dovrebbe parlare con il Chelsea per decidere il destino di Sarri. I Blues dovrebbero aver deciso per un cambio in panchina, e se fosse così il tecnico potrebbe trovarsi un'altra squadra che potrebbe essere proprio la Juve.

L'attuale guida tecnica del Chelsea avrebbe già fatto delle richieste di mercato ai bianconeri, e tra i nomi indicati ci sarebbe anche quello di Koulibaly.

Juventus, Sarri avrebbe fatto già le prime richieste di mercato.

Sarri starebbe già pensando al mercato della Juve

In molti danno Maurizio Sarri come il grande favorito per la panchina della Juve, e già si sta parlando di come il tecnico potrebbe incidere sul mercato bianconero. L'allenatore toscano avrebbe messo nel mirino tre dei suoi pupilli ai tempi del Napoli, ovvero Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam e Allan. Il club torinese in estate punterà a rinforzare la difesa e il centrale azzurro potrebbe essere l'uomo giusto per la retroguardia della "Vecchia Signora".

Oltre a pensare alle entrate, Sarri vorrebbe rilanciare anche giocatori come Paulo Dybala. Inoltre a centrocampo vorrebbe fondare il suo gioco su Miralem Pjanic. Gli altri punti fermi in casa Juve sono Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Wojciech Szczesny, Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Questi, infatti, sono gli unici giocatori ritenuti intoccabili a prescindere da chi sarà l'allenatore.

Ma per sapere con esattezza tutte le strategie di mercato del club bianconero bisognerà attendere che vengano sciolte le ultime riserve sul nuovo tecnico con Sarri che resta in pole, ma attenzione alle possibili sorprese, visto che comunque una decisione definitiva dovrebbe essere presa solo dopo la finale di Champions League.

La Juve seguirebbe sempre Isco

La Juve, questa estate, oltre a rinforzare la difesa cercherà anche un centrocampista di spessore. Uno dei nomi da sempre sul taccuino dei dirigenti bianconeri è quello di Isco. Lo spagnolo potrebbe davvero lasciare il Real Madrid, visto che - come ha fatto capire Florentino Perez a Radio Onda Cero - le merengues in estate dovrebbero comprare Hazard. L'approdo a Madrid del belga toglierebbe spazio proprio a Isco.

Dunque, chissà che le parole del presidente dei blancos non siano state un assist per la Juve, che potrebbe così affondare il colpo per arrivare al centrocampista iberico.