In Italia si parla molto della possibile rivoluzione di mercato che potrebbe riguardare la Juventus dopo la disfatta europea nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax. Ma probabilmente non sarà l'unico top club ad intervenire in maniera massiccia sul mercato, le 'deluse' europee sono molte, basti pensare al Manchester City (uscito ai quarti di finale di Champions League contro il Tottenham) e al Real Madrid (eliminato agli ottavi di finale dall'Ajax).

Rivoluzione Real: la Juve vuole due giocatori, tra questi Kroos (RUMORS)

E proprio la società spagnola è pronta a rivoluzionare la sua rosa, con un budget di mercato evidente da poter spendere (si parla di 500 milioni di euro) ed alcune cessioni che potrebbero arricchirne ulteriormente le casse. Due dei possibili giocatori in uscita nella società spagnola sono i centrocampisti Casemiro e Kroos, entrambi potrebbero essere 'utilizzati' per arrivare ad uno degli obiettivi principali del mercato del Real Madrid.

Il Real potrebbe investire su Pogba

Secondo Tuttosport, il Real Madrid è pronto a cedere alcuni dei suoi campioni per arrivare ad uno degli obiettivi di Zinedine Zidane per il centrocampo: parliamo di Paul Pogba.

Il centrocampista francese dovrebbe lasciare il Manchester United, considerando soprattutto che difficilmente la società inglese riuscirà a raggiungere il quarto posto in Premier League utile per la qualificazione alla prossima Champions. Difficilmente quindi il francese resterà in Inghilterra ed il giocatore sarebbe valutato almeno 140 milioni di euro. Considerando l'enorme budget a disposizione, il Real Madrid è favorito per il suo acquisto, nonostante ci sia anche la Juventus.

Ma da tutto questo la società bianconera potrebbe 'guadagnarci' perché potrebbe investire su uno (o due) dei centrocampisti in uscita dal Real Madrid, appunto Casemiro e Kroos. Quest'ultimo sarebbe uno degli acquisti sponsorizzati anche da Cristiano Ronaldo, che lo ritiene uno dei centrocampisti più forti a livello europeo ed incrementerebbe il livello qualitativo della rosa bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus però, a differenza del Real Madrid, deve necessariamente pensare anche a vendere prima di acquistare, in quanto l'esborso economico dello scorso anno dovuto all'acquisto di Cristiano Ronaldo ha pesato inevitabilmente sul bilancio.

A giugno infatti i dirigenti dovrebbero cercare di ottenere delle plusvalenze e solo allora potrebbero esserci degli investimenti pesanti: i giocatori che potrebbero lasciare Torino sono almeno cinque, Alex Sandro, Pjanic, Douglas Costa, Cuadrado e Mandzukic. Le cessioni più remunerative potrebbero essere quelle del regista bosniaco e del centrocampista offensivo brasiliano.