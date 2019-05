La Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato per la prossima stagione. Il club bianconero ha intenzione di acquistare un difensore di qualità e ha messo gli occhi su Milan Skriniar, considerando il fatto che De Ligt viene valutato almeno cento milioni di euro dall'Ajax. Lo slovacco è reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia nerazzurra e sarebbe un grandissimo colpo per il reparto arretrato bianconero, considerando il fatto che Barzagli si ritirerà, mente Bonucci e Chiellini non sono più giovanissimi.

Juventus, possibile doppio scambio con l'Inter

Un altro giocatore dell'Inter nel mirino della Juventus sarebbe Mauro Icardi, protagonista di una stagione assai tribolata. Il centravanti nerazzurro, a causa di varie vicissitudini, ha perso la fascia di capitano e non è più amato da una parte dei tifosi dell'Inter. Nonostante la moglie-agente Wanda Nara abbia ribadito più volte la sua volontà di restare a Milano, non è ancora stata trovata una soluzione al caso. Fabio Paratici non ha mai nascosto di avere un vero e proprio debole per l'attaccante argentino e potrebbe anche decidere di puntare su di lui per la prossima stagione.

Icardi potrebbe infatti rivelarsi un buon partner per Cristiano Ronaldo, considerando che Dybala non ha mai trovato l'intesa con il campione portoghese. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile un doppio scambio con l'Inter

Stando alle ultime notizie rilanciate dal Corriere dello Sport, l'Inter sarebbe fortemente interessata a Moise Kean, autore di un finale di stagione di altissimo livello.

Il giovanissimo attaccante bianconero sembra infatti già maturo per diventare il titolare di un grande club. La società nerazzurra sta seguendo con attenzione anche Paulo Dybala, vero e proprio pallino di Beppe Marotta. La Juventus, dunque, potrebbe decidere di mettere sul piatto i suoi due attaccanti per arrivare a Skriniar e Icardi. Si tratterebbe dunque di una maxi operazione di mercato che potrebbe fare la felicità di entrambi i club. In ogni caso, molto dipenderà dalla posizione di Massimiliano Allegri.

Se il tecnico toscano dovesse rimanere a Torino, infatti, sarebbe molto probabile la partenza di Paulo Dybala, che ha sofferto notevolmente il suo cambio di posizione in campo in questa stagione. Il vertice tra Agnelli e Allegri dovrebbe essere in programma questa settimana. Dopo la sconfitta ai quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, il tecnico bianconero ha affermato di volere restare alla Juventus, ma negli ultimi giorni sono arrivate numerose indiscrezioni sul possibile arrivo a Torino di Guardiola o Conte.