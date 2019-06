Presentato Maurizio Sarri, è tempo per la Juventus di lavorare sul mercato, alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco del tecnico toscano.

Come anche dichiarato nella conferenza di presentazione da Sarri, saranno valutati tutti gli elementi della rosa bianconera, prima di ogni eventuale cessione. Alcune partenze però sembrerebbero scontate, su tutte spiccherebbe quella di Joao Cancelo: il terzino portoghese sarebbe vicinissimo al trasferimento al Manchester City e la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la definizione dell'acquisto da parte della società inglese.

Pubblicità

Pubblicità

La Juventus potrebbe incassare almeno 60 milioni di euro, soldi utili per gli investimenti.

Come ha dichiarato il noto giornalista sportivo del Corriere dello Sport Filippo Bonsignore a Radio Bianconera, i veri obiettivi per il mercato della Juventus sono tre: Federico Chiesa, Sergej Milinkovic Savic e Mauro Icardi, posti in ordine di possibilità, dalla più alta alla più bassa, che possano arrivare a Torino.

Piacciono Chiesa, Milinkovic Savic e Icardi

Come dichiarato dal noto giornalista Filippo Bonsignore, la Juventus starebbe lavorando sui tre giocatori appena menzionati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il centrocampista offensivo della Fiorentina è valutato circa 70 milioni di euro ed ha ancora ampi margini di miglioramento. Sarebbe il giocatore ideale per il 4-3-3 di Sarri, ma non sarà semplice trattare con la Fiorentina, considerando l'arrivo di una nuova proprietà, ovvero dell'imprenditore italo-americano Rocco Commisso.

Per quanto riguarda il mediano serbo della Lazio, probabilmente è l'obiettivo più concreto, data la difficoltà di trattare Pogba, valutato almeno 120 milioni di euro dal Manchester United, con la società inglese che non ha di certo bisogno di cedere i suoi giocatori migliori.

Pubblicità

L'arrivo di Icardi potrebbe invece passare dalle eventuali cessioni di Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain

Koulibaly piace molto alla Juventus

In merito invece all'arrivo del nuovo tecnico Sarri, Bonsignore ha sottolineato come tale scelta sia una rivoluzione filosofica. Il giornalista ha poi parlato dell'interesse della Juventus per il difensore centrale senegalese del Napoli Koulibaly, anche se non sarà facile trattare con De Laurentiis e il giocatore ha un prezzo notevole.

Sarà importante per la Juventus fare autofinanziamento, e quindi non mancheranno cessioni pesanti.

In difesa, potrebbe essere considerato il ritorno di Benatia, che è stato ceduto a gennaio 2019 in Qatar. Secondo Bonsignore infatti, il difensore marocchino è un giocatore affidabile che potrebbe essere molto utile alla squadra di Sarri.