La Juventus, attraverso il suo direttore sportivo Fabio Paratici, sta cercando di provare a chiudere la trattativa sul tecnico del Chelsea Maurizio Sarri. Proprio per questo nella giornata di ieri lo stesso è volato a Londra per iniziare ad intavolare una trattativa finale con il braccio destro di Roman Abramovic, patron del club, ossia la plenipotenziaria dei Blues Marina Granovskaia. Destinazione Stamford Bridge, e trattativa anche per Emerson.

Snodo cruciale della trattativa per l'acquisto del tecnico sono i famosi sei milioni di euro [VIDEO]che la società londinese vorrebbe per poter lasciare andare via Sarri che gli ha fatto vincere l'Europa League. Tant'è che Maurizio Sarri ha ancora due anni di contratto con i Blues. Il tutto ha avuto inizio dopo che Massimiliano Allegri è stato esonerato dal club bianconero. La trattativa quindi va avanti da almeno un mese, ma il Chelsea sembra che non voglia mollare tanto facilmente il tecnico.

La Juventus vicina a Sarri, tenta per Pogba.

Joao Cancelo sempre più vicino al Manchester City

Il terzino portoghese è fortemente voluto dal tecnico tanto sognato dalla Juventus, Pep Guardiola. Il suo passaggio al Manchester City dovrebbe essere finalizzato nelle prossime settimane. Anche perché tra la società inglese e il calciatore c'è già l'accordo, per la cifra di ben cinquanta milioni di euro da versare nelle casse della società di via Galileo Ferraris. A questo punto, l'allenatore del City chiude anche tutte le speranze per un eventuale passaggio dello stesso alla Juventus.

Tant'è che in una recente intervista Guardiola ha dichiarato che non ha nessuna intenzione di lasciare Manchester per trasferirsi a Torino, in quanto con i Citizens ha ancora due anni di contratto.

La Juventus però non sta ferma sul mercato e studia le mosse da fare per cercare di rafforzare la propria rosa. Proprio per questo la società bianconera osserva con molta attenzione quello che avviene a Madrid, in quanto la società madrilena con a capo il suo presidente Florentino Perez ha acquistato dal Lione Ferland Mendy, laterale francese classe novantacinque che sarà legato ai blancos fino al 2025, dopo aver preso Jovic e Hazard.

Pertanto Marcelo potrebbe sentirsi di troppo e questo potrebbe spingerlo a cercare soluzioni alternative. Su questa presunta supposizione la Juventus spera di avere qualche chance per poter portare il calciatore a Torino assieme a Ronaldo soprattutto se ci dovesse essere una partenza di Alex Sandro. Intanto sembra essere definitivamente sfumata l'ipotesi Matthijs De Ligt che sembra ormai prossimo ad approdare al Paris Saint Germain, anche se il giocatore non conferma.

Inoltre continuano i contatti fra Pogba e la società bianconera.