La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. Nel frattempo, però, la dirigenza della Juventus continua a lavorare sul mercato con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva sia per la Serie A che per la Champions League.

Al momento l'unico acquisto ufficiale è quello di Aaron Ramsey, giunto a parametro zero dall'Arsenal, mentre sarebbe molto vicino il difensore centrale turco del Sassuolo Demiral.

Pubblicità

Pubblicità

Le ultime indiscrezioni lanciate da TuttoMercatoWeb, inoltre, sembrano confermare l'interesse della Juventus per il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo. Per arrivare al nazionale italiano, la società di Andrea Agnelli potrebbe addirittura proporre al club giallorosso come contropartita tecnica Gonzalo Higuain.

La Roma, infatti, con Dzeko ormai ad un passo dall'Inter, dovrà necessariamente mettersi alla ricerca di una prima punta in grado di concretizzare in gol il gioco offensivo.

Calciomercato Juventus: Higuain possibile contropartita tecnica per arrivare a Zaniolo della Roma.

La Juventus potrebbe proporre il cartellino di Higuain per arrivare a Zaniolo

La Juventus, dunque, starebbe seriamente pensando di girare alla Roma Gonzalo Higuain per mettere finalmente le mani su Zaniolo. La punta argentina è destinata a rientrare a Torino dopo il prestito al Chelsea e, nonostante il possibile arrivo di Maurizio Sarri in bianconero (che lo ha allenato al Napoli e lo ha voluto con sé ai Blues) potrebbe comunque lasciare la formazione zebrata per questioni di bilancio.

Pubblicità

La volontà della Roma, però, sembra essere quella di trattenere per almeno un altro anno Zaniolo, proponendogli un ritocco importante dell'ingaggio. Del resto, qualora si dovesse arrivare alla cessione del giovane talento toscano, la società di Pallotta rischierebbe di alimentare i malumori della tifoseria, giunti ai massimi livelli soprattutto dopo il mancato rinnovo del contratto all'ormai ex capitano De Rossi.

Il giovane centrocampista giallorosso non piacerebbe soltanto alla Juventus, infatti anche l'Inter sarebbe pronta ad investire sul ritorno del nazionale italiano e, stando alle ultime voci di mercato, il club di Suning sarebbe disposto ad inserire in un'eventuale trattativa la punta Mauro Icardi, il quale però sarebbe piuttosto restio ad un trasferimento nella Capitale.

Gli altri obiettivi di mercato della Juventus

Zaniolo non è l'unico giocatore che la Juventus starebbe seguendo per rinforzare il centrocampo: i dirigenti bianconeri, infatti, vorrebbero investire su un vero e proprio top-player. Al momento il sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United, ma gli oltre 150 milioni di euro chiesti dai Red Devils per lasciar partire il francese potrebbero spingere la società torinese a guardare altrove.

In quest'ottica piace molto il serbo della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, che la società di Lotito valuta intorno agli 80 milioni di euro.

Pubblicità

La Juventus, per contenere l'esborso economico, potrebbe inserire una contropartita tecnica gradita ai biancocelesti: si parla di Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna sul quale i campioni d'Italia vantano un diritto di contro-riscatto.