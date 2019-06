Una delle esigenze principali della rosa della Juventus è rinforzare il settore difensivo, dopo il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres, che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio. L'attesa mediatica riguarda soprattutto la nomina del nuovo tecnico, ma la dirigenza bianconera è pronta anche ad ufficializzare qualche investimento in entrata. Dopo Ramsey dell'Arsenal, è in dirittura d'arrivo il centrale difensivo Demiral del Sassuolo a 15 milioni di euro.

Servirà un altro centrale e, secondo il giornale La Stampa, la Juventus starebbe valutando la possibilità di riportare a Torino una vecchia conoscenza dei tifosi bianconeri, andato via nello scorso Calciomercato invernale. Parliamo del difensore centrale Mehdi Benatia, trasferitosi ai qatarioti del AlDuhail per 8 milioni di euro a gennaio 2019. Il motivo dell'addio del difensore marocchino fu soprattutto per i contrasti avuti con l'ex tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, possibile il ritorno di Benatia

Benatia potrebbe ritornare alla Juventus

Secondo il giornale La Stampa, la Juventus starebbe valutando la possibilità di inserire nella rosa come difensore centrale esperto Mehdi Benatia. Sarebbe un ritorno per il marocchino che, come dichiarato alla stampa dallo stesso, aveva lasciato Torino per contrasti con Massimiliano Allegri, che gli avrebbe promesso la scorsa estate maggior minutaggio nonostante l'arrivo di Bonucci dal Milan ma alla fine non avrebbe mantenuto la promessa.

L'addio del tecnico toscano potrebbe essere un incentivo per il giocatore al ritorno alla Juventus, a maggior ragione perché l'obiettivo di Benatia era proprio chiudere la carriera in bianconero. L'eventuale arrivo del difensore marocchino completerebbe il numero di difensori centrali nella rosa bianconera.

Il mercato della Juventus

Qualora si concretizzasse l'arrivo di Benatia, la dirigenza bianconera punterà agli investimenti sulla mediana e nel settore avanzato.

Sarà necessario però cedere qualche pezzo pregiato anche per questioni di bilancio: secondo il Sole 24 Ore, l'approvazione del bilancio d'esercizio di fine giugno dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. I principali indiziati a lasciare Torino (soprattutto in caso di arrivo di Maurizio Sarri) per cercare di attutire tale perdita sono Joao Cancelo, richiesto dal Manchester City e pronto ad investire 60 milioni di euro per il terzino portoghese, Cuadrado e Mandzukic.

Il colombiano è in scadenza di contratto nel 2020 e potrebbe essere ceduto per evitare di perderlo a parametro zero la prossima stagione. La punta croata invece è richiesta in Bundesliga, nello specifico dal Borussia Dortmund, pronto ad investire 15 milioni di euro per il giocatore della Juventus.