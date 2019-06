La Juventus ha scelto Maurizio Sarri. Il tecnico firmato un accordo triennale con i bianconeri, ed ora dopo la presentazione del mister (sarà giovedì mattina), partirà ufficialmente il mercato del club. Tra i vari colpi già messi in preventivo e quelli che verranno, il tecnico toscano vorrebbe una Juve d'assalto in grado di imporre il proprio gioco. In tutti i reparti sono previsti dei ritocchi, in maniera particolare in quello arretrato e a metà campo.

In avanti invece è previsto qualche taglio, visto che gli elementi a disposizione sono davvero tanti. In questi giorni si è parlato molto di Adrien Rabiot, centrocampista che dal 1 luglio sarà svincolato dal Paris Saint Germain.

Rabiot pronto per la Juventus

Secondo la trasmissione della TV iberica El Chiringuito de Jugones, molto presto Rabiot sarà un calciatore della Juventus. Adrien avrebbe scelto la Juventus, che avrebbe superato la concorrenza di Manchester United, Arsenal e Barcellona.

La notizia è stata riportata anche dal Corriere dello Sport e da altre fonti autorevoli. L'ufficialità della chiusura dell'affare dovrebbe arrivare i primi giorni di luglio. Per il 24enne francese, previsto un contratto quinquennale a 7 milioni di euro a stagione. Inoltre il centrocampista riceverà un bonus di 10 milioni di euro, proprio al momento della firma del nuovo contratto. Questo sarebbe il primo rinforzo per Sarri, che servirebbe per elevare la qualità del centrocampo della Vecchia Signora.

Giorni fa Rabiot era stato intercettato in vacanza in Toscana. In quell'occasione aveva dichiarato di essere in contatto con la Juventus. Dichiarazioni importanti che pare siano state fatte solo dopo che lo stesso calciatore, aveva effettivamente raggiunto l'accordo economico con il club di corso Galileo Ferraris.

Non solo Rabiot per Paratici

Sarri dovrebbe quindi avere un buon elemento di qualità. Qualcuno del reparto infatti partirà. Si fanno i nomi di Sami Khedira, Blaise Matuidi e Juan Cuadrado.

Il tedesco pare ormai arrivato ai saluti, per lui si potrebbero aprire le porte della Bundesliga o quelle della MLS americana. Rabiot aveva rifiutato la proposta di rinnovo del Paris Saint Germain ed era stato messo fuori squadra. Su di lui aveva messo gli occhi il Barcellona che però poi ha virato su De Jong dell'Ajax. Il ragazzo adesso pare aver trovato l'intesa con Paratici e Nedved, e sempre secondo gli spagnoli, i primi giorni di luglio vestirà ufficialmente la maglia bianconera.

Questo rappresenterebbe il secondo colpo a parametro zero, dopo quello di Aaron Ramsey chiuso già nella finestra del Calciomercato invernale. Insomma la Juventus inizia a rinforzarsi in vista della nuova stagione.