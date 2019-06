Ancora poche settimane prima dell'inizio ufficiale del mercato estivo, fissato per la data del 1° luglio, intanto queste giornate sono utili ai club per riorganizzare le idee e pianificare il futuro della nuova stagione sportiva. A tenere banco in Serie B è la scelta degli allenatori, tra volti nuovi e conferme, ma anche le prime indiscrezioni legate al miglioramento delle rose.

Un club che non dovrebbe cambiare molto, proseguendo sulla strada della continuità è il Crotone, squadra che dopo la conferma del tecnico Giovanni Stroppa sarà impegnata nel mese di luglio nel ritiro estivo che si svolgerà anche questa stagione nella località di Trepidò nella Sila crotonese.

Pubblicità

Pubblicità

Possibili rinforzi in attacco

Uno dei reparti che dovrebbe essere migliorato in estate è sicuramente l'attacco. Durante la stagione alcuni infortuni hanno condizionato la vena realizzativa delle punte rossoblu, reggendo solamente attraverso le prestazioni di Nwankwo Simy andato in doppia cifra. In questo senso, secondo le ultime indiscrezioni di mercato gli squali starebbero individuando profili capaci di garantire uno specifico peso in attacco.

L'attaccante dell'Arezzo, Matteo Brunori

Il nome nuovo potrebbero essere quello dell'attaccante dell'Arezzo Matteo Luigi Brunori, calciatore brasiliano autore 36 presenze e 13 reti nell'ultimo campionato di Serie C. Altro calciatore che potrebbe rientrare tra le idee dello staff crotonese è l'attaccante Felipe Avenatti del Bologna ma in prestito in Jupiter Pro League al club del Kv Kortrijk, dove ha totalizzato 21 presenze e 8 reti.

Altro profilo che potrebbe entrare tra le idee del diesse Beppe Ursino è inoltre quello del centrocampista della Casertana Salvatore Santoro, 26 presenze nell'ultima stagione di Serie C.

Pubblicità

Una serie di nomi che vanno ad aggiungersi a quelli circolati nei giorni scorsi, tra i quali Andrea Rispoli in scadenza con il Palermo e Cesar Falletti rientrato per fine prestito dai rosanero al Bologna, oltre a Luca Clemenza, di rientro alla Juventus dopo il prestito al Padova.

Alcune offerte per Rhoden

Uno dei calciatori destinati a cambiare maglia nelle prossime settimane pare essere il centrocampista svedese Marcus Rhoden. Il suo contratto con i rossoblu andrà a concludersi al termine del mese di giugno dopo tre stagioni di alto livello in Calabria tra Serie A e cadetteria.

Il calciatore non è però intenzionato a rinnovare il suo legame con il Crotone, attendendo offerte concrete dalla massima serie, ritenendo di fatto conclusa la sua avventura in rossoblu. Oltre ai corteggiamenti di Brescia e Genoa, secondo le ultime indiscrezioni, si sarebbe aggiunto un altro club fra i pretendenti, il Sint Truiden che avrebbe offerto al calciatore della Nazionale svedese un contratto triennale.