Tutto fermo ma solo apparentemente in cadetteria, con il torneo che, nella serata di domenica 2 giugno, ha emesso un nuovo verdetto: il Verona promosso in Serie A. La formazione guidata dal tecnico Alfredo Aglietti, subentrato a Fabio Grosso, è riuscita a dare vita a una vera e propria rimonta nel match casalingo contro il Cittadella. Il 2-0 del Tombolato è stato ribaltato con un 3-0 al Bentegodi, mandando in estasi il nutrito pubblico di casa. Nonostante la promozione, uno dei protagonisti della serata, l'attaccante Samuel Di Carmine, potrebbe cambiare maglia nella prossima stagione rimanendo in Serie B.

Crotone in cerca di una punta

Il profilo di Samuel Di Carmine sarebbe stato accostato nelle ultime ore alla formazione del Crotone. La squadra rossoblu, reduce da un campionato di grandi sofferenze, era partita in estate con il dichiarato obiettivo di tornare velocemente in Serie A, un traguardo prestigioso sfumato quasi subito alla luce della classifica di basso livello detenuta dalla squadra per tutto il corso della stagione. Una salvezza ottenuta solamente all'ultima giornata grazie alla vittoria interna (3-0) contro l'Ascoli ha permesso ai calabresi di staccare il pass per il prossimo torneo di Serie B.

Crotone: Di Carmine nome nuovo per l'attacco rossoblu

Il calciatore, originario di Firenze, ha collezionato in questo campionato 22 presenze, arricchite da sette reti. Già in passato, ai tempi della sua militanza con la maglia della Juve Stabia, Samuel Di Carmine era stato vicino a vestite la casacca crotonese, operazione sfumata in dirittura d'arrivo.

Possibili tandem nell'attacco del Crotone

Con un eventuale arrivo della punta toscana non sarebbe così scontata la cessione del nazionale nigeriano Nwankwo Simy.

Il numero 25 del Crotone ha infatti siglato, in chiusura di stagione, il rinnovo di contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2022. Un legame triennale, un segnale forte rivolto a tutti gli eventuali club interessati. A seconda dello schema che il tecnico Giovanni Stroppa andrà ad attuare si potrebbe così formare un nuovo tandem Simy-Di Carmine, per un reparto avanzato che potrebbe rilanciare le speranze dei tifosi calabresi, che confidano in una stagione di riscatto e di alto profilo.

Anche lo stesso tecnico del Crotone, in chiusura di campionato, si era detto disponibile ad allenare il prossimo anno la squadra ma ad una condizione: programmare un torneo da protagonista per cercare la scalata alla classifica. Il Crotone raccoglie dunque le idee e prova ad apportare i giusti innesti ad una rosa già di suo competitiva; uno di questi può essere proprio Di Carmine, operazione comunque tutta ancora da confermare.