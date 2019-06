In questi giorni, Cristiano Ronaldo si sta allenando con la nazionale portoghese per preparare la finale di Nations League. Quest'oggi, CR7 è stato all'Estadio do Bessa per svolgere la rifinitura in vista del match contro l'Olanda. Al termine della seduta ovviamente il Portogallo ha lasciato l'impianto per tornare in ritiro. Ma proprio in quegli istanti Cristiano Ronaldo si è reso protagonista di un gesto meraviglioso. Il giocatore della Juventus si è accorto che c'era un bimbo che aveva un cartello con su scritto: "Cristiano dammi un abbraccio".

CR7 è sempre molto disponibile con i suoi piccoli tifosi e perciò ha fatto fermare il pullman per far salire il bambino che così ha avuto la possibilità di incontrare il suo idolo. Il bimbo, che sta combattendo contro una grave malattia, ovviamente era felicissimo e ha così potuto realizzare il suo sogno ovvero abbracciare il fenomeno di Madeira e scattarsi una foto con lui. Il tutto è stato documentato da un video che sta facendo il giro del web e che sta commuovendo davvero tutti.

Juventus, Cristiano Ronaldo esaudisce il desiderio di un suo piccolo tifoso

Ronaldo si dimostra come sempre un grande campione in campo ma anche e soprattutto fuori. Il campione della Juve non si sottrae mai ai suoi tifosi specialmente se sono dei bambini.

Domani sera CR7 sarà in campo con il Portogallo

Domani sera, Criatiano Ronaldo sarà in campo con la maglia del suo Portogallo per affrontare l'Olanda nella finale di Nations League. Per accedere alla finale di questa competizione i lusitani hanno dovuto battere la Svizzera e il grande trascinatore della sfida, ovviamente, è stato CR7 che ha realizzato una splendida tripletta.

Domenica sera, il Portogallo cercherà di conquistare un altro trofeo e l'attaccante della Juve farà di tutto per rendere felice i suoi connazionali. Di fronte troverà l'Olanda e la difesa Orange sarà guidata da quel De Ligt che qualche mese fa ha dato un grosso dipaiacere a Cristiano Ronaldo eliminando la Vecchia Signora dalla Champions League. Dunque, domenica sera, CR7 cercherà una piccola rivincita con la maglia del Portogallo.

La Juve aspetta il nuovo allenatore

Mentre molti giocatori della Juventus sono in nazionale la dirigenza bianconera è al lavoro per trovare il successore di Massimiliano Allegri.

Al momento, per la maggior parte dei media, il grande favorito per la panchina dei bianconeri è Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, però, deve ancora liberarsi dal Chelsea e solo quando arriverà il via libera dei blues potrà accordarsi eventualmente con un nuovo club. La giornata giusta per sapere quale sarà il futuro di Maurizio Sarri potrebbe essere lunedì, perciò i tifosi della Juve dovranno attendere ancora un po' prima di sapere chi sarà il loro nuovo allenatore.