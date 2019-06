Attendiamo a breve l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, ma la dirigenza della Juventus continua il suo lavoro sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva per la Serie A e la Champions League. Gran parte degli investimenti potrebbero passare da importanti cessioni, anche perché l'approvazione del bilancio d'esercizio prevista per fine giugno dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. Sono diversi i nomi che potrebbero lasciare Torino, si va da Joao Cancelo a Alex Sandro, fino ad arrivare a Cuadrado, Douglas Costa, Mario Mandukic ed il rientrante dal prestito al Chelsea, Gonzalo Higuain.

Pubblicità

Pubblicità

Potrebbe però esserci un'altra cessione pesante, in quanto secondo il noto giornale sportivo spagnolo Don Balon, l'Atletico Madrid è alla ricerca di un attaccante che possa rimpiazzare il partente Antoine Griezmann ed avrebbe individuato in un giocatore juventino l'ideale sostituto. Stiamo parlando di Paulo Dybala.

Il probabile sostituto di Griezmann potrebbe essere Dybala

Come scrive Don Balon, l'Atletico Madrid avrebbe individuato in Paulo Dybala l'ideale sostituto di Antoine Griezmann che dovrebbe lasciare i colchoneros per trasferirsi probabilmente al Barcellona.

Il club catalano sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria della punta francese, ovvero 120 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il 10 bianconero, la Juventus chiede almeno 100 milioni di euro e l'Atletico Madrid potrebbe decidere di investire sull'argentino. Non è però da escludere la permanenza di Dybala alla Juventus, in quanto la dirigenza bianconera crede nelle potenzialità del 10 bianconero e nella capacità di Maurizio Sarri di rivalutare alcuni giocatori che hanno disputato una stagione non certo ideale, su tutti Douglas Costa e Paulo Dybala.

Pubblicità

Si era parlato anche di un possibile scambio fra il 10 bianconero e la punta argentina dell'Inter Mauro Icardi, ma Dybala non vorrebbe trasferirsi a Milano.

Il mercato della Juve

Abbiamo parlato delle cessioni ed oltre a quella possibile di Dybala (apprezzato anche dal Manchester United e dal Bayern Monaco) potrebbero svilupparsi anche le partenze di altri giocatori importanti, come Joao Cancelo, Alex Sandro, Douglas Costa e Mario Mandzukic. Il terzino portoghese piace alle due di Manchester, City ed United, quest'ultima sarebbe interessata anche a Douglas Costa, valutato almeno 60 milioni di euro dalla Juventus.

Un altro brasiliano potrebbe lasciare Torino, ovvero Alex Sandro, che piace al Paris Saint Germain. Infine il Borussia Dortmund sarebbe pronto ad investire 15 milioni di euro per Mario Mandzukic.