Gran parte del mercato bianconero potrebbe passare da alcune cessioni pesanti. L'approvazione del bilancio d'esercizio, prevista per fine giugno, dovrebbe infatti registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. I principali indiziati a lasciare Torino sono Joao Cancelo, Alex Sandro, Cuadrado, Douglas Costa e Mario Mandzukic. Proprio il terzino portoghese è uno dei più apprezzati in Inghilterra, con il Manchester City che sarebbe pronto ad investire.

La Juventus però chiede almeno 60 milioni di euro per il giocatore, mentre la società inglese sarebbe arrivata ad offrirne 50. Proprio la probabile partenza di Joao Cancelo dovrebbe portare ad un importante investimento sulla fascia destra e, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal noto giornale sportivo spagnolo Don Balon, il principale indiziato ad arrivare in bianconero è un altro terzino portoghese che gioca nel Barcellona.

Nelson Semedo vorrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo 'Don Balon', la Juventus avrebbe individuato nel terzino portoghese Nelson Semedo il probabile sostituto di Joao Cancelo, destinato a trasferirsi in Inghilterra.

Nonostante le numerose richieste sul mercato da parte delle principali società di Premier League e dell'Atletico Madrid, Semedo secondo quanto riportato dalla testata spagnola preferirebbe trasferirsi alla Juventus. Il Barcellona valuta il portoghese circa 50 milioni di euro, una somma notevole che sarebbe interamente coperta dai soldi incassati dalla probabile cessione di Joao Cancelo. Oltre a Semedo, la Juventus starebbe valutando anche altri terzini: l'arrivo di Maurizio Sarri potrebbe facilitare l'acquisto di Hysaj che potrebbe essere ceduto dal Napoli. Altra possibilità per la fascia destra sarebbe Trippier del Tottenham, valutato circa 30 milioni di euro dalla società inglese.

Le altre possibili trattative

Come dicevamo, potrebbero esserci importanti cessioni per la Juventus per finanziare il mercato in entrata. Cuadrado, in scadenza di contratto nel 2020, potrebbe decidere di lasciare Torino, con Fiorentina ed Inter che sarebbero interessate al suo acquisto. Anche Douglas Costa ha molto mercato, in particolar modo in Inghilterra, con Manchester United e Tottenham che potrebbero investire 60 milioni di euro per il brasiliano.

Alex Sandro potrebbe inoltre lasciare i bianconeri, il Paris Saint Germain sarebbe interessato al suo acquisto. In avanti possiamo attenderci altre cessioni, ad esempio Mario Mandzukic potrebbe accettare l'offerta del Borussia Dortmund, pronto ad investire 15 milioni di euro per l'ariete bianconero.