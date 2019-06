Settimana decisiva per la Juventus per l'ufficializzazione del nuovo tecnico, ma il mercato dei giocatori resta uno degli argomenti principali di discussione dei media sportivi. Molti acquisti bianconeri passeranno necessariamente dall'approvazione del nuovo tecnico, ma alcune esigenze oggettive hanno portato la dirigenza a muoversi in anticipo per allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. È il caso del settore difensivo, che dalla prossima stagione non potrà contare sul ritirato Andrea Barzagli (che dovrebbe entrare a far parte dello staff bianconero) e su Martin Caceres, che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio.

Questo potrebbe significare l'investimento su almeno due difensori centrali: uno di questi, come scrive il Corriere dello Sport, dovrebbe essere proprio il centrale turco del Sassuolo Demiral, che sarebbe stato acquistato dalla Juventus per 15 milioni di euro.

Demiral è praticamente un giocatore della Juventus

Ottimo senso della posizione, bravo negli anticipi e nei colpi di testa, possiamo riassumere in questo modo le prerogative principali del turco Demiral, diventato un riferimento anche nella nazionale turca.

Juventus, Demiral è bianconero, battuta la concorrenza dell'Atletico Madrid (RUMORS)

Nonostante le recenti smentite dell'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali, il giocatore è praticamente della Juventus, in virtù di un'intesa già raggiunta a gennaio, quando il giocatore fu acquistato in sinergia fra la società emiliana e quella bianconera. L'intesa prevedeva una prelazione di acquisto da parte della Juventus, che con 15 milioni di euro avrebbe potuto acquistarlo, e sembra che la Juventus abbia voluto esercitarla. Il giocatore dovrebbe firmare un contratto di cinque anni e diventare il quinto difensore centrale bianconero, andandosi ad aggiungere ai vari Bonucci, Chiellini e Rugani.

Manca un altro centrale, che però sarà scelto con più esperienza: i nomi sono diversi ma secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus potrebbe presentare un'offerta alla Roma per Manolas. Il greco ha una clausola rescissoria di 36 milioni di euro, prezzo non eccessivo per un giocatore che ha dimostrato molta affidabilità in Serie A.

Il mercato della Juventus

Gran parte degli investimenti in entrata dovrebbero passare da cessioni importanti: gli indiziati a lasciare Torino sono almeno tre, Joao Cancelo, Juan Cuadrado e Mario Mandzukic.

Il portoghese ha molto mercato in Inghilterra, con il Manchester City che sarebbe vicino al suo acquisto per una somma fra i 50-60 milioni di euro. Il colombiano invece ha un contratto in scadenza nel 2020, interessa a Fiorentina ed Inter. In avanti, nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2021, Mandzukic potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale, soprattutto perché la Juventus vorrebbe puntare su Kean. Interessa in particolar modo al Borussia Dortmund.