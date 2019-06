Il primo big match della Copa America si disputerà sabato notte a Salvador de Bahia tra Argentina e Colombia, le due favorite del girone B e tra le potenziali candidate alla finale. Ospitata dal Brasile, la 46ᵃ edizione del più longevo torneo calcistico per nazionali sarà aperta proprio in queste ore dalla nazionale padrona di casa contro la Bolivia. La prima giornata della fase a gironi è inoltre completata da Venezuela-Perù per lo stesso Girone A del Brasile, Paraguay-Qatar nel Girone B comprendente anche l’’Albiceleste’ e i ‘Cafeteros’, quindi Uruguay-Ecuador e Giappone-Cile per quanto riguarda, infine, il Girone C.

Argentina-Colombia si giocherà alla mezzanotte italiana tra sabato 15 e domenica 16 giugno (le ore 19 locali), all'Itaipava Arena Fonte Nova di Salvador. La partita, come tutte le altre del torneo continentale sudamericano, sarà visibile in diretta streaming su Dazn.

Le probabili formazioni di Argentina-Colombia

L’Argentina, finalista perdente delle due edizioni precedenti (entrambe ai rigori per mano del Cile) e delle ultime quattro, allargando il discorso alle ultime cinque rassegne disputate (le altre due finali perse con il Brasile), proverà di nuovo a riportare a casa quella Copa già vinta 14 volte ma che manca oramai da ben 26 anni (edizione 1993).

Tra i convocati di Lionel Scaloni Pezzella e De Paul, capitano di Fiorentina e Udinese, Dybala e Lautaro Martinez, giovani stelle di Juve e Inter, mentre tra i pochi superstiti della ‘vecchia guardia’ c'è Leo Messi che avrà una delle ultime possibilità di lasciare il segno anche con la casacca dell’Albiceleste.

Zizito está vibrante antes do jogo da abertura! #VibraOContinente #CopaAmerica Brasil 2019 🏟️🎉 pic.twitter.com/V8wH993sJW — Copa América (@CopaAmerica) 14 giugno 2019

La Colombia, terza nella precedente edizione, una sola volta si è laureata campione del Sud America, nell’edizione casalinga del 2001.

La squadra odierna di Carlos Queiroz annovera numerosi calciatori provenienti dalla Serie A italiana e tanta qualità in attacco con la pantera dell’Atalanta Duvan Zapata da aggiungere ai vari Falcao, James Rodriguez, Cuadrado e Muriel. A seguire le probabili formazioni all'Itaipava Arena Fonte Nova:

Argentina (4-2-3-1): Armani; Saravia, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Paredes, Lo Celso; Pereyra, Messi, Di Maria; Aguero. Ct: Scaloni.

Colombia (4-4-2): Ospina; Borja, Sanchez, Mina, Arias; Cuadrado, Uribe, Rodriguez, Barrios; Falcao, Zapata. Ct: Queiroz.

I precedenti

In 13 precedenti di Copa America 7 vittorie dell’Argentina, 2 per la Colombia e 4 pareggi. Ultimo incrocio nel 2015 per i quarti di finale con successo dell’Albiceleste ai rigori dopo 120 minuti senza reti. E’ finita 0-0 anche l’ultima partita in assoluto giocata tra le due nazionali, lo scorso settembre in amichevole negli Stati Uniti. La Colombia non supera l’Argentina da 12 anni (2-1 nelle qualificazioni ai Mondiali), mentre in Copa il successo dei Cafeteros manca addirittura dal 1999 (3-0 nella fase a gironi).

Tra i precedenti meno recenti di Copa America alcune vittorie a valanga dell’Argentina: 9-1 nel 1945, 6-0 due anni dopo e 8-2 nel 1957. La partita è stata inoltre finale per il terzo posto nell’edizione del 1987 con successo della Colombia per 2-1.