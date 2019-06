Oggi il via alla FIFA Women’s World Cup 2019, una competizione ‘giovane’, giunta solamente all’ottava edizione. La partita inaugurale del Mondiale di calcio femminile contro la Corea del Sud può dare la possibilità alle campionesse della Francia di sovvertire già dalle prime battute i favori del pronostico per la vittoria finale della competizione, appannaggio degli Stati Uniti. La terza incomoda per la vittoria finale del torneo è la Germania, che sfiderà la Cina domani alle ore 15.

For girls and women all over the world - football isn’t about what people say you should do.



It's about what you dream, what you decide and what you dare. #DareToShine pic.twitter.com/BLVOY0qwUa — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) 7 giugno 2019

Il Mondiale femminile potrà essere seguito in televisione anche dai telespettatori italiani. I match della FIFA Women’s World Cup 2019 saranno trasmessi in diretta sia in chiaro sui canali Rai che su Sky.

La tv di Stato offrirà al pubblico 15 partite, comprese quelle della Nazionale italiana, tramite i canali Rai 2 e Rai Sport. La partita inaugurale di oggi in tv potrà essere seguita dunque già dalle 20:45 su Rai Sport, anche se il match è in programma alle ore 21. Per ciò che concerne la pay tv, Sky trasmetterà in diretta tutte le partite in programma, sia in tv che in streaming su SkyGo. La copertura televisiva garantirà dunque a chiunque di seguire l'evento, ma si attende anche una grande affluenza presso gli stadi che ospiteranno le varie partite in programma.

I media francesi hanno comunicato che sono stati già venduti il 70% circa dei biglietti dei Mondiali calcio femminile 2019, ovvero 940 mila (su 1,3 milioni disponibili in totale). Un risultato soddisfacente, superiore a quello fatto registrare dalla Germania nel 2011 (800 mila).