Cresce l'attesa sull'annuncio del prossimo allenatore della Juventus. Il club bianconero, dopo avere chiuso il rapporto professionale con Massimiliano Allegri, non ha ancora fatto trapelare il nome del prossimo tecnico e i tifosi non stanno più nella pelle. Nelle ultime ore è circolato con insistenza il nome di Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli che quest'anno è riuscito a conquistare l'Europa League con il Chelsea. Alcuni giornalisti, però, ritengono che Sarri sia una seconda (o addirittura una terza) scelta.

L'obiettivo numero uno per la panchina della Juventus sarebbe Joseph Guardiola, ovvero quello che da molti è considerato il miglior allenatore del mondo. Stando a quanto riporta il noto giornalista di "Top Calcio 24", Luca Momblano, il club bianconero vorrebbe puntare tutto sul tecnico catalano per arrivare all'obiettivo principale della prossima stagione, ovvero la vittoria della Champions League, che manca da ventitré anni. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juve, il giornalista Momblano: 'Guardiola vuole lasciare il City, arriva al 90%'

Mercato Juventus, secondo Luca Momblano potrebbe arrivare Pep Guardiola

Luca Momblano, giornalista che si sta interessando delle vicende della Juventus, è convinto che Guardiola abbia intenzione di lasciare il Manchester City. "Il manager dei Citizens ha chiesto ufficialmente al club di andarsene, al di là della decisione della UEFA, e la dirigenza del club britannico non avrebbe fatto resistenza". ha dichiarato Momblano durante la trasmissione televisiva "Top Calcio 24".

Guardiola è considerato uno degli allenatori migliori al mondo e ha vinto due Champions League, entrambe con il Barcellona, nel 2009 e nel 2011. Per lui si tratterebbe di un'esperienza davvero molto stimolante, dal momento che non ha mai allenato in Italia (anche se vanta un passato da giocatore nel nostro Paese, nelle fila del Brescia). Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, dunque, la candidatura di Pep Guardiola non sarebbe affatto tramontata in casa Juventus, con Maurizio Sarri che sarebbe considerato il piano B (pare comunque che sia già stato trovato l'accordo con il tecnico toscano).

Momblano, sempre nel corso dell'ultima puntata di "Top Calcio 24", ha rincarato la dose: "Secondo quelle che sono le mie percentuali, Guardiola ha il 90% di possibilità di arrivare a Torino. La Juventus avrebbe trovato tutte le garanzie affinché Guardiola sia il prossimo allenatore. Sarri è la seconda o terza scelta". Nelle ultime ore si è parlato anche di Mauricio Pochettino, ma il tecnico argentino dovrebbe restare al Tottenham anche nella prossima stagione.

Si attendono ulteriori sviluppi.