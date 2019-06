Nel giorno dell'esclusione del Milan dalle coppe europee attraverso il provvedimento del Tas, l'Inter è sempre al lavoro per tenere in equilibrio il proprio bilancio. Pur essendo uscita definitivamente dal settlement agreement, infatti, la società nerazzurra sta cercando di realizzare plusvalenze per oltre quaranta milioni di euro, in questo modo avrà maggiore libertà di manovra nel prossimo triennio e sarà libera dai vincoli del fair play finanziario.

Pubblicità

Pubblicità

A differenza di quanto successo negli scorsi anni, il club ha dato importanti segnali di voler investire pesantemente ingaggiando uno dei migliori allenatori in circolazione, Antonio Conte, e seguendo profili di un certo livello, che comporteranno investimenti importanti ma anche cessioni di peso per avere poi le liquidità da investire: oltre a Icardi, nella lista dei possibili partenti anche Nainggolan.

Cessione importante

L'Inter sta pensando ad una cessione importante, che sembra quasi scontata stando ai rumors delle ultime settimane.

Pubblicità

I nerazzurri, infatti, stanno lavorando per la cessione di Mauro Icardi in quanto il centravanti argentino non rientra nei piani di Antonio Conte. L'ex tecnico del Chelsea lo ha bocciato dopo quanto successo lo scorso anno, con il club che gli ha tolto la fascia di capitano a metà febbraio dopo le frizioni avute con gran parte dello spogliatoio. La partenza dell'attaccante di Rosario, inoltre, potrebbe garantire una plusvalenza importante, essendo iscritto praticamente a zero a bilancio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

Il suo futuro potrebbe essere alla Juventus: i bianconeri lo hanno cercato già lo scorso anno e il direttore sportivo Paratici è in continuo contatto con la moglie e agente di Maurito, Wanda Nara. Non è escluso uno scambio con Paulo Dybala, che permetta di sistemare i bilanci di entrambe le società.

Icardi non è l'unico big che potrebbe lasciare l'Inter. Anche Radja Nainggolan sembra essere sul piede di partenza: in questo caso, però, piazzare il centrocampista belga appare più complicato.

Il Ninja, infatti, è a bilancio per trenta milioni di euro e, dunque, per offerte inferiori non sarà ceduto. Inoltre sui social ha lanciato un messaggio importante, invitando Romelu Lukaku con un chiaro: "Ci vediamo presto".

Colpo in entrata

Con l'uscita di un big e con una plusvalenza importante messa a segno, l'Inter potrà muoversi poi sul mercato per cercare di accontentare le richieste del proprio tecnico Antonio Conte. L'ex ct della Nazionale infatti ha posto in cima alla lista dei rinforzi il nome di Romelu Lukaku.

Pubblicità

L'attaccante belga è sempre nel mirino dei nerazzurri e nelle scorse settimane ha lanciato messaggi d'amore: i nerazzurri hanno fatto la prima proposta per un prestito biennale oneroso da dieci milioni con obbligo di riscatto fissato a sessanta milioni. Il Manchester United, per ora, ha declinato ma non ha chiuso le porte a questa formula. I Red Devils, infatti, potrebbero accettare nel caso in cui venga alzata l'offerta per una cifra complessiva da ottanta milioni.

Pubblicità

L'Inter, dal suo canto, potrebbe cercare di inserire qualche bonus legato al rendimento del giocatore e ai suoi gol, sia in campionato che in Champions League.