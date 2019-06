Zvonimir Boban ha lasciato il suo ruolo alla FIFA per tornare al Milan come Chief Football Officer del club. Ora, in collaborazione con Paolo Maldini, sta preparando una squadra che dovrebbe competere per le prime posizioni sia in Italia che in Europa.

L'idea di Boban: 4 croati per rinnovare il Milan

Con ogni probabilità, questa squadra dovrebbe avere un forte contingente croato, e se tutto andrà secondo i piani, Boban porterà quattro giocatori a Milano durante questa sessione di mercato, riferisce Index.hr il 27 giugno.

L'ex vice segretario generale della FIFA, infatti, avrebbe già avviato i negoziati per Andrej Kramarić e Nikola Moro. Inoltre, il Milan potrebbe anche decidere di acquistare il promettente Josip Brekalo e Dejan Lovren. "Ora che Zvone è tornato al MIlan, il club è tornato ad essere in una buona posizione nelle preferenze," ha detto recentemente l'agente di Andrej Kramarić sul possibile trasferimento del calciatore 28enne che attualmente gioca per Hoffenheim.

Ma il Milan non è l'unico club sulle tracce dell'attaccante croato e la competizione appare molto complicata. Il trasferimento dovrebbe ammontare a circa 30 milioni di euro. Anche Nikola Moro della Dinamo ha l'interesse di Boban e il Milan avrebbe già inviato un'offerta ufficiale a Maksimir, anche se il prezzo che i rossoneri dovranno pagare per il giovane croato sarà inevitabilmente più alto. Boban è stato colpito anche da Josip Brekalo agli Euro U21.

Nell'ultima partita della Croazia contro l'Inghilterra, Brekalo ha segnato due gol, ciò che Boban avrebbe voluto vedere per cercare di portarlo al Milan questa estate.

Come potrebbe essere il Milan di Giampaolo se arrivasse Lovren

È noto che il nuovo allenatore del Milan Giampaolo vuole giocare con il modulo 3-5-2, modulo che richiede un altro stopper. Uno dei principali candidati è l'ennesimo croato, Dejan Lovren. Il difensore del Liverpool ha perso il suo posto nei titolari, e non è improbabile che presto troverà qualcosa di nuovo per continuare la sua carriera.

Allora perché non il Milan? L'esperto difensore croato darebbe esperienza e solidità alla difesa rossonera che già conta di due Nazionali azzurri come Mattia Caldara e Alessio Romagnoli. Dunque, qualora dovesse chiudersi la trattativa per il giocatore del Liverpool, Giampaolo avrebbe una difesa a tre di tutto rispetto composta da Romagnoli, Lovren e Caldara; sulle corsie esterne agirebbero uno tra Conti e Calabria e il futuro acquisto Hernandez. Più ingarbugliata la situazione a centrocampo, dove i dirigenti rossoneri sono ancora alla ricerca di rinforzi che potrebbero arrivare nelle prossime ore.