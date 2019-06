L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. La società nerazzurra vuole fare quel salto di qualità che non è arrivato per vari motivi in questa stagione. L'uscita definitiva dal settlement agreement aiuterà non poco visto che non ci saranno i paletti del fair play finanziario a limitare gli investimenti. Una prima dimostrazione c'è stata con l'ingaggio del nuovo allenatore con Antonio Conte, ufficializzato settimana scorsa, che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus.

Sul mercato una delle priorità sarà quella di rinforzare il centrocampo, essendo il reparto che ha mostrato maggiori carenze nell'ultima annata, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista numerico.

Inter pronta a chiudere per Barella

Uno dei principali obiettivi dell'Inter per la prossima sessione estiva di calciomercato è Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari è stato cercato dalla società nerazzurra già l'estate scorsa e in questi mesi è stata imbastita la trattativa.

Questo ha fatto si che il club meneghino avesse un vantaggio quasi incolmabile per la concorrenza. A gennaio, infatti, il Napoli aveva fatto un tentativo, ricevendo il no del giocatore, mentre in questi giorni sarebbe stato fatto un sondaggio anche da parte della Juventus.

Inter che, però, sembra sempre in pole position, tanto che ieri l'agente di Barella, Alessandro Beltrami (che è anche lo stesso di Radja Nainggolan), era nelle sede del club per capire a che punto fosse la trattativa con i rossoblu.

I sardi non si smuovono dalla valutazione iniziale di cinquanta milioni di euro con l'esborso economico che sarà quasi certamente abbassato dall'inserimento di due contropartite tecniche, probabilmente dal valore totale di venti milioni di euro.

La trattativa

L'Inter, inizialmente, ha messo sul piatto i cartellini di due classe 2000 della Primavera nerazzurra, Pompetti e Merola. Proposta che, però, il Cagliari ha deciso di rispedire al mittente visto che potrebbero essere altri due i giocatori che sbloccherebbero la trattativa.

Nello specifico uno tra Dimarco ed Esposito mentre l'altro giocatore richiesto sarebbe uno tra Alessandro Bastoni, in prestito al Parma nell'ultima stagione, e Ionut Radu, con l'Inter che dovrebbe esercitare il diritto di recompra versando dieci milioni di euro nelle casse del Genoa. Barella, dal suo canto, attende solo la fumata bianca e ieri, dal ritiro della Nazionale, ha ammesso che potrebbe lasciare i rossoblu durante questa sessione di calciomercato.

E il futuro sembra essere a tinte nerazzurre.