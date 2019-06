L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri seguiranno le indicazioni del nuovo tecnico, Antonio Conte, ufficializzato la settimana scorsa. Il club potrà muoversi con maggiore libertà essendo uscito dal settlement agreement e, dunque, libero dai vincoli del fair play finanziario. L'ex allenatore del Chelsea ha avuto un vertice di mercato con i dirigenti, su tutti Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, e il presidente, Steven Zhang.

Tra le richieste che sarebbero state fatte, secondo quanto affermato nella trasmissione tv 'El chiringuito', ci sarebbe pure il fuoriclasse del Real Madrid, Gareth Bale.

Anche i Blancos, infatti, attueranno una vera e propria rivoluzione dopo un'annata a dir poco negativa, conclusa con zero titoli dopo tanti successi consecutivi.

Conte chiederebbe Bale

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare il Real Madrid la prossima estate è Gareth Bale. Il fuoriclasse gallese, infatti, è stato messo praticamente ai margini della rosa nelle ultime partite dal tecnico, Zinedine Zidane, che ha anche affermato di non sapere quale sarà il futuro del suo giocatore.

Un futuro che potrebbe essere lontano dalla Capitale spagnola.

Una vera e propria occasione di mercato per un calciatore che ha dimostrato di saper fare la differenza quando è al top della forma. Bale, inoltre, è un giocatore molto duttile essendo in grado di giocare sia come prima che seconda punta, oltre a poter essere schierato su entrambe le fasce. Per questo motivo si sposerebbe alla perfezione con il credo tattico di Antonio Conte, che non a caso lo avrebbe richiesto per la sua Inter come "colpo da novanta" per la prossima sessione di calciomercato, stando a quanto riportato dalla nota trasmissione spagnola, El Chiringuito.

A facilitare la trattativa potrebbe essere anche il rapporto diventato difficile tra l'ex Tottenham e il pubblico del Bernabeu, che lo ha recentemente beccato con dei fischi. Il gallese, comunque, quest'anno ha messo a segno quattordici reti in quarantuno presenze stagionali.

L'Inter con Bale

Con l'eventuale arrivo di Bale, l'Inter cambierebbe volto e dimostrerebbe ulteriormente di voler tornare ai vertici del calcio italiano, cercando di interrompere il dominio della Juventus, che vince da ormai otto anni consecutivi.

Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, potrebbe schierarlo sulla fascia destra, essendo bravo anche in fase di copertura.

Il Real Madrid potrebbe lasciarlo partire per una cifra tra i cinquanta e i sessanta milioni di euro. Il Decreto crescita, invece, potrebbe facilitare la questione ingaggio, visto che la tassazione sarebbe ridotta al trenta per cento, un po' come successo proprio con l'arrivo dell'ex allenatore del Chelsea.