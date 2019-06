Arriva dalla Spagna un'indiscrezione di mercato che sta già facendo sognare i tifosi nerazzurri. La nota emittente televisiva El Chiringuito TV ha pubblicato un tweet che rivelerebbe l'interesse di Conte per Gareth Bale. La fonte è nota per la vicinanza al club di Madrid e per aver anticipato colpi clamorosi di mercato negli anni passati come ad esempio quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Tra l'esterno gallese ed i blancos non c'è più feeling

Il club nerazzuro ha già dato prova di voler intraprendere un progetto ambizioso per riportare la società ad alti livelli e l'esterno gallese potrebbe essere il giusto colpo di mercato.

Classe 1989, l'ex Tottenham non ha vissuto una stagione brillante : pur avendo all'attivo 14 reti in 41 presenze, Bale ha sofferto dei soliti problemi fisici trovandosi in disaccordo con la gestione di Solari prima e di Zidane dopo. Inoltre,sembra definitiva la rottura con l'ambiente e i tifosi che in più di un'occasione hanno fischiato la sua uscita dal campo. Sebbene la società madrilena escluda la sua presenza sul mercato, diversi club europei lo avrebbero messo nel mirino.

La concorrenza del Manchester United

L'ostacolo principale all'arrivo del fuoriclasse resterebbe in ogni caso l'ingaggio estremamente oneroso da lui percepito al Real. L'affare Federico Chiesa che sembra sfumato a favore della Juventus, deve aver convinto Ausilio e Marotta a soddisfare le richieste del neo-allenatore, ma resta da valutare la concorrenza di altri prestigiosi club europei come il Manchester United, intorno cui si vociferava un improbabile scambio Pogba-Bale.

Attualmente il suo cartellino si aggira intorno agli 80 milioni.

Le possibili alternative sulle corsie esterne

Un possibile arrivo di Bale significherebbe una probabile rinuncia alle qualità più offensive e da ala di Politano. Nel caso in cui non dovesse andare in porto la trattativa, le alternative migliori si cercano in Premier League, escludendo il possibile impiego di Candreva sulla fascia destra. Abbandonato il sogno Chiesa, Danilo (del City) o Darmian (dello United) potrebbe essere impiegati in una difesa a quattro in veste di esterni, ma anche in un centrocampo a cinque.

Altri nomi accostati all'Inter sono quelli di Manuel Lazzari, reduce da una stagione sorprendente alla Spal (con 8 assist al cartellino) e Adam Marusic della Lazio. Non è da escludere Zappacosta, pupillo di Conte già da lui allenato al Chelsea. In tutti i casi, l'obiettivo è un esterno di spinta, ma soprattutto un assist-man in grado di fornire supporto alla manovra o al centravanti interista.