Neymar Jr sta attraversando un periodo davvero difficile. Nonostante ieri sera il suo Brasile abbia trionfato contro il Qatar, grazie alle reti di Richarlison e Gabriel Jesus, l'attaccante del PSG è dovuto uscire dallo stadio in ambulanza. Arrivato all'ospedale la diagnosi è apparsa subito chiara: distorisione alla caviglia.

Dunque, Neymar è stato costretto a rinunciare alla Coppa America. Un brutto colpo per l'attaccante che in questi giorni deve anche difedersi da un'accusa molto grave. A San Paolo una donna ha denunciato il calciatore per averla violentato, nonostante l'uomo si sia dichiarato subito innocente.

Il k.o.

Peggio di così non può andare, un detto quanto mai vero in questo momento per l'attaccante del Brasile Neymar Jr. Il calciatore sta attraversando un difficile periodo, culminato ieri sera con un infortunio alla caviglia. Un fatto che non consente più al giocatore di continuare a giocare la Coppa America con la sua squadra.

Dopo soli 20 minuti di gioco nell'amichevole contro il Qatar, Neymar è costretto a segnalare alla panchina di essere sostituito.

Neymar salterà la Copa America.

Una volta abbandonato il campo, tra le lacrime e gli applausi preoccupati dei suoi tifosi, il calciatore è stato portato d'urgenza all'ospedale per chiarire la situazione.

Il responso è pesante: il bollettino medico pubblicato dalle pagine social del club afferma che Neymar ha riscontrato una distorsione alla caviglia destra. Dunque, l'attaccante del PSG non potrà esserci durante la competizione della Coppa America che partirà tra otto giorni.

Una vittoria amara per il Brasile che nonostante riesca a battere il Qatar 2-0, grazie alle reti di Richarlison e Gabriel Jesus, deve privarsi di uno dei suoi giocatori più forti. Una decisione dura e difficile che ha sconvolto anche lo stesso Neymar, il quale adesso deve affrontare un altro problema grave di cui viene accusato.

L'accusa di violenza sessuale

All'interno del comunicato ufficiale del Brasile, si specifica anche un'altra questione importante. Il club, non solo, ha annunciato che terrà i tifosi aggioranti sulle condizioni di Neymar, ma soprattutto che quest'ultimo sarà chiamato a testimoniare presto davanti agli inquirenti.

Il motivo è dovuto all'accusa di stupro che gli è stata mossa da una donna 26enne. La donna ha dichiarato di essere stata violentata dal calciatore in un albergo di Parigi, lo scorso 15 maggio.

Un'accusa grave che lo stesso Neymar aveva smentito attraverso un video pubblicato sui suoi social network.

Secondo il quotidiano brasiliano O Globo, la donna sarebbe stata convocata due volte dalla polizia per presentare formalmente la sua dichiarazione in merito alla denuncia. Eppure, secondo le fonti ufficiali, la presunta vittima avrebbe evitato di presentarsi in questura.

Nell'attesa di una nuova convocazione della donna, sarà proprio Neymar a recarsi dalle forze dell'ordine brasiliane per sostenere la sua innocenza.

La sua presenza davanti alla polizia locale è prevista nei prossimi giorni.