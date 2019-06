L'idea della dirigenza bianconera è costruire una squadra competitiva per la Champions League e Serie A. Come scrive Tuttosport infatti, Agnelli sarebbe pronto a rispondere all'arrivo di Antonio Conte all'Inter con un grande mercato. L'esigenza principale riguarderebbe la difesa, dati il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe rientrare nello staff tecnico bianconero), e il probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio).

Pubblicità

Pubblicità

Proprio il noto giornale sportivo torinese parla di un super colpo da regalare a Maurizio Sarri o al nuovo allenatore, ovvero Koulibaly del Napoli. Il centrale senegalese è cresciuto tecnicamente e tatticamente grazie anche al lavoro prezioso del tecnico toscano, e sarebbe l'ideale per rilanciare le ambizioni europee della Juventus. Non solo Koulibaly, la dirigenza bianconera sarebbe pronta ad investire anche sulla mediana e nel settore avanzato.

Agnelli pronto ad allestire una grande Juventus

Come dicevamo, dovrebbero esserci importanti investimenti anche per la mediana: i limiti tecnici dimostrati dal centrocampo bianconero sopratutto in Champions League starebbero spingendo la dirigenza ad incrementare i livello qualitativo della mediana.

Juve, sarebbero pronto grandi acquisti: da Milinkovic a Koulibaly, tutti i possibili nomi

Il sogno resta Paul Pogba, anche se sarebbe più fattibile la trattativa per Milinkovic Savic della Lazio. Il serbo potrebbe lasciare la Lazio per meno di 100 milioni di euro, e nonostante sia sempre difficile trattare con il presidente Lotito, probabilmente la Juventus ha delle carte molto importanti per convincerlo. Parliamo di contropartite tecniche gradite alla dirigenza laziale: una di queste è Riccardo Orsolini, centrocampista offensivo del Bologna autore di un'ottima stagione in Emilia.

Pubblicità

Una trattativa, quella con l'ex Ascoli, che però sarà sviluppata eventualmente a luglio, dopo l'Europeo Under 21, competizione in cui Orsolini è impegnato con la nazionale italiana.

Il mercato della Juventus

In caso di cessione di Joao Cancelo, la Juventus potrebbe investire sul terzino albanese Hysaj, che sarebbe in rotta con il Napoli. Nel settore avanzato invece l'eventuale arrivo di Sarri potrebbe servire per rilanciare Dybala, quest'anno autore di una stagione non ideale dal punto di vista realizzativo.

Uno dei giocatori che interesserebbe alla dirigenza bianconera è Mauro Icardi, ma in tal caso la Juventus dovrà cedere le punte. In uscita ci sarebbero Mario Mandzukic, che ha mercato in Bundesliga (piace al Borussia Dortmund) ma anche Higuain, che anche nel caso di arrivo di Sarri, potrebbe comunque lasciare la Juventus.