Indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore della Juventus, alcune esigenze dovranno essere necessariamente soddisfatte: una di questa è rinforzare il settore difensivo, considerati il ritiro di Andrea Barzagli e l'addio di Martin Caceres, che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio.

Inoltre il rendimento alterno sia di Daniele Rugani che quello di Leonardo Bonucci e i continui infortuni di capitan Giorgio Chiellini potrebbero portare la dirigenza bianconera ad investire in maniera massiccia sui centrali difensivi. In Italia il difensore ideale, secondo il noto giornalista sportivo Nicola Balice, è Alessio Romagnoli, capitano del Milan, che anche quest'anno ha garantito qualità e affidabilità dal punto di vista fisico e tecnico, disputando oltre 30 partite stagionali.

Juve, la difesa sarebbe pronta alla rifondazione: Romagnoli è il nome gradito (RUMORS)

La Juventus potrebbe sfruttare l'eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions League del Milan, ed avanzare un'offerta alla dirigenza milanista.

Romagnoli difensore ideale per la Juventus

Secondo Nicola Balice, il difensore ideale per la Juventus potrebbe essere Alessio Romagnoli. Soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League da parte del Milan, i bianconeri potrebbero approfittare ed avanzare un'importante offerta alla società milanese.

Inoltre altro 'problema' concreto per quest'ultima è il Fair Play Finanziario: secondo le ultime indiscrezioni, si vocifera che per risolvere le beghe finanziarie, la società di Elliot potrebbe decidere di non partecipare alla prossima Europa League (qualora il Milan non riuscisse a qualificarsi alla Champions League), così da fronteggiare le difficoltà finanziarie. Una cessione pesante quindi potrebbe risanare la situazione finanziaria della società lombarda e Romagnoli ha evidentemente molto mercato, con la Juventus che quindi potrebbe affiancare il romano a Rugani, ricomponendo la storica difesa della nazionale italiana Under 21.

Il mercato della Juventus

Dicevamo, l'investimento principale della Juventus dovrebbe riguardare la difesa: non solo Romagnoli, la dirigenza segue diversi difensori interessanti. Hummels, Boateng, Manolas, Romero e Ruben Dias sono alcuni dei giocatori più apprezzati, con l'argentino del Genoa che potrebbe anticipare l'arrivo a Torino già dalla prossima stagione. Gli altri arrivi a centrocampo e nel settore avanzato potrebbero dipendere da cessioni pesanti: i principali indiziati a lasciare Torino sono Miralem Pjanic e Douglas Costa.

Il primo ha una valutazione di 100 milioni di euro e piace a Paris Saint Germain e Real Madrid mentre il brasiliano è apprezzato da Tottenham e Manchester City, che sarebbero pronte ad acquistare il giocatore investendo anche 60 milioni di euro.