L'addio di Allegri ha inevitabilmente cambiato le strategie di mercato della dirigenza bianconera in quanto, in caso di permanenza del tecnico toscano, probabilmente ci sarebbe stata una rivoluzione della rosa bianconera. Il motivo sarebbe attribuibile anche al fatto che negli ultimi tempi il rapporto fra il tecnico toscano ed alcuni giocatori non era di certo ideale, ci riferiamo nello specifico ai vari Dybala, Alex Sandro, Cancelo e Mandzukic.

Ecco allora che i giocatori prima menzionati potrebbero quindi rimanere a Torino anche la prossima stagione. Alcune cessioni però potrebbero essere in ogni caso inevitabili, anche per motivi di bilancio. A giugno infatti ci sarà l'approvazione del bilancio d'esercizio, con la Juventus che dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 60 milioni di euro. Proprio per questo, come scrive Libero, almeno due top player potrebbe lasciare Torino.

La Juve potrebbe cedere Pjanic.

Juventus, possibili cessioni di alcuni top player

Come dicevamo, il mercato della Juventus potrebbe passare anche dal alcune cessioni pesanti. I giocatori indiziati a lasciare Torino, come scrive 'Libero', sarebbero Miralem Pjanic e Douglas Costa. Il regista bosniaco ha molto mercato, piace infatti a due top club europei come Paris Saint Germain e Real Madrid. La Juventus lo valuta una somma superiore ai 100 milioni di euro. Il centrocampista offensivo brasiliano, nonostante una stagione condizionata dagli infortuni e da alcuni comportamenti extra calcistici discutibili, riscuote ancora molto interesse, soprattutto in Inghilterra.

Piace infatti a Tottenham e Manchester City, che sarebbero pronte ad investire la somma richiesta dalla Juventus, ovvero circa 60 milioni di euro. Per il brasiliano in tal senso sarà molto importante l'eventuale convocazione nella prossima Copa America. Lo spera anche la Juventus, così che il giocatore possa rivalutare anche il suo valore di mercato.

Il mercato della Juventus

In attesa di definire il prossimo tecnico bianconero, la dirigenza juventina è pronta a lavorare sul mercato, cercando di rafforzare quei settori che necessitano di innesti di qualità.

In difesa ad esempio dovrebbero essere almeno due i centrali che arriveranno, da scegliere in un novero di diversi nomi: Umtiti, Marquinhos, Boateng, Manolas, De Ligt, ed i giovani Romero e Ruben Dias sono quelli seguiti maggiormente dalla dirigenza bianconera. Per quanto riguarda la mediana ed il settore avanzato, gli arrivi potrebbero dipendere dalle cessioni pesanti, come ad esempio quelle riferite ai giocatori prima menzionati, Pjanic e Douglas Costa.

Il sogno per il centrocampo resta Paul Pogba mentre nel settore avanzato, in caso di cessione di Douglas Costa, potrebbe arrivare dalla Fiorentina Federico Chiesa.