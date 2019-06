L'ufficializzazione di Conte all'Inter non è stata una vera e propria sorpresa di mercato, anche se gran parte dei tifosi bianconeri non hanno apprezzato la scelta dell'ex capitano e allenatore della Juventus di andare ad allenare la rivale per eccellenza. L'arrivo del tecnico leccese all'Inter è un evidente dimostrazione delle ambizioni della società di Suning, che vuole ritornare a vincere. Secondo il noto giornale QS, sarebbe pronto un super mercato per l'Inter, che in difesa è a posto grazie all'arrivo di Diego Godin dall'Atletico Madrid.

Pubblicità

Pubblicità

Per quanto riguarda il centrocampo, il giocatore seguito è Nicolò Barella del Cagliari ma i grandi investimenti dovrebbero riguardare soprattutto il settore avanzato: uno dei giocatori ritenuti ideali per il gioco di Conte gioca nella Juventus e l'Inter potrebbe presentare un'importante offerta per il suo acquisto, magari inserendo contropartite tecniche gradite ai bianconeri.

Dybala piace ad Antonio Conte

Uno dei giocatori apprezzati dal tecnico leccese è Paulo Dybala che porterebbe molta qualità al gioco offensivo dell'Inter.

Conte vorrebbe Dyabala all'Inter.

Come scrive QS però, la volontà della Juventus è di non cedere il 10 bianconero, considerato un grande giocatore nonostante quest'ultima stagione non abbia brillato dal punto di vista realizzativo. I motivi però sarebbero riscontrabili anche nella posizione in cui è stato collocato da Allegri, ovvero sulla trequarti, distante quindi dall'area di rigore. Il possibile arrivo di un tecnico dal gioco offensivo alla Juventus (Sarri sarebbe vicino alla panchina bianconera) potrebbe essere utile proprio a rilanciare il giocatore argentino, ecco perché difficilmente la dirigenza bianconera vorrà cedere Dybala, a maggior ragione all'Inter.

Pubblicità

Anche se quest'ultima potrebbe giocare la carta Icardi, punta gradita alla dirigenza bianconera. In ogni caso, difficilmente la punta argentina rimarrà all'Inter, ma non sarà facile venderlo. In caso di cessione, l'Inter potrebbe decidere di investire su uno dei giocatori più apprezzati da Conte per il settore avanzato, ovvero Lukaku, che dovrebbe lasciare in ogni caso in estate il Manchester United.

Dzeko vicino all'Inter

Altro possibile arrivo all'Inter è quello di Edin Dzeko, che nonostante abbia ancora un anno di contratto con la Roma, vorrebbe una nuova esperienza professionale e gradirebbe l'Inter.

Fra l'altro la Roma gli avrebbe offerto un rinnovo per altri due anni del contratto in scadenza nel 2020, ma il bosniaco non avrebbe accettato. Per quanto riguarda invece il centrocampo, l'Inter starebbe seguendo anche Cuadrado, in scadenza di contratto con la Juventus nel 2020. Il colombiano deciderà di rimanere o meno a Torino una volta che sarà definito il nuovo tecnico bianconero.