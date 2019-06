Un'altra settimana sta per concludersi e la Juventus ancora non svelato il nome del nuovo allenatore. I bianconeri per molti media sono in attesa di trovare un accordo con il Chelsea per liberare Maurizio Sarri. Oltre al nome del tecnico toscano alla Juve è accostato anche il profilo di Pep Guardiola. L'allenatore catalano è il sogno dei tifosi juventini che sperano di poterlo vedere a Torino. Uno dei primi ad accostare Pep Guardiola alla Juve è stato Luigi Guelpa. Il giornalista de "Il Giornale" oggi su Twitter ha aggiornato i tifosi bianconeri proprio sulla questione allenatore. Luigi Guelpa ci ha tenuto che Fabio Paratici non è stato a Londra per liberare Maurizio Sarri.

Guelpa svela che Paratici non è stato a Londra per sbloccare la questione Sarri

Nelle ultime settimane si sono formate due fazioni che vedono due ipotesi per la panchina della Juve. La prima vede Maurizio Sarri come grande favorito per sostituire Massimiliano Allegri e poi c'è chi invece vede un futuro torinese per Pep Guardiola. Il primo in assoluto a parlare di questa possibilità fu Luigi Guelpa che disse che già a marzo ci furono dei contatti tra l'allenatore catalano e la Juve.

Juventus, Guelpa: "Paratici non è a Londra per Sarri"

Il giornalista de "Il Giornale" con un tweet ha voluto dare alcuni aggiornamenti in merito al futuro della panchina bianconera: "Paratici non è a Londra per Sarri", dunque Guelpa smentisce chi nelle ultime ore ha spiegato che il ds della Juve sarebbe stato a Londra anche per risolvere la situazione con il Chelsea per liberare Sarri. Il cronista de "Il Giornale" ha poi aggiunto che dietro al silenzio di queste ultime ore ci sarebbe un motivo ben preciso: "Il silenzio di questi giorni ha una sola spiegazione: siamo ai dettagli". Adesso non resta che attendere i prossimi sviluppi anche perché si starebbe attendendo anche la sentenza dell'Uefa nei confronti del Manchester City.

Paganini: 'Oggi dovrebbe uscire la sentenza dell'Uefa sul City'

Nelle ultime settimane, chi ha accostato il nome di Pep Guardiola alla Juve ha spesso spiegato che la sentenza dell'Uefa nei confronti del Manchester City avrebbe potuto essere un passaggio cruciale in questa vicenda. Il giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini su Twitter, ha spiegato che oggi potrebbe essere proprio la sentenza dell'Uefa nei confronti del club inglese: "Ho appena fatto verifiche anche con colleghi che seguono in particolare le vicende Uefa e mi confermano che oggi dovrebbe uscire", ha scritto il cronista proprio in merito alla possibilità che oggi possa arrivare la tanto attesa sentenza Uefa contro il City.

Paganini ha poi aggiunto che questo sarà uno snodo cruciale nella trattativa che dovrebbe portare Guardiola a Torino: "Vediamo perché è uno snodo cruciale soprattutto come tempi sennò la Juventus punterà a sbloccare Sarri".