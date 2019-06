Italia e San Marino sono pronte ad ospitare la ventiduesima edizione del Campionato europeo Under 21, in programma dal 16 al 30 giugno tra Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine (sede della finale), più Serravalle per San Marino. La formula del torneo prevede 12 squadre partecipanti suddivise in tre gironi da quattro: le tre vincitrici di ciascun girone e la migliore seconda classificata saranno ammesse alle semifinali.

L’Under 21 azzurra fa parte del Girone A insieme a Spagna, Polonia e Belgio; il Girone B è invece composto da Germania, Danimarca, Serbia e Austria, mentre il Girone C è con Francia, Inghilterra, Romania e Croazia.

Pubblicità

Pubblicità

L’europeo U21 2019 assegnerà inoltre l'accesso alle Olimpiadi di Tokyo 2020 riservato alle nazionali europee. I posti disponibili sono quattro e saranno per le altrettante semifinaliste della manifestazione continentale.

Italia-Spagna, appuntamento su Rai 1

Campione in carica è la Germania, mentre la Nazionale più titolata è proprio l'Italia con 5 successi (1992, 1994, 1996, 2000 e 2004), seguita dalla Spagna ferma a quota 4. L’Europeo degli Azzurrini inizierà proprio contro gli spagnoli che sono tra i principali favoriti d’obbligo della vigilia per il successo finale.

Europei Under 21 2019: Italia-Spagna

Pronti-via: nella giornata inaugurale, che sarà aperta dall’altra partita del Girone A Polonia-Belgio (ore 18:30 in tv diretta su Rai 2), subito un super big match da non perdere.

Italia-Spagna, domenica 16 giugno alle ore 21, si giocherà allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna e sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 (collegamento dalle 20:35), mentre in streaming sarà disponibile sulla piattaforma RaiPlay.

Gli Azzurrini sognano di tornare sul tetto d’Europa

Tanta qualità tra i ragazzi scelti Luigi Di Biagio per questa importante e ambiziosa avventura azzurra davanti al pubblico di casa, con il Ct italiano che potrà contare su Meret (Napoli), Audero (Sampdoria) e Montipò (Benevento) tra i pali.

Pubblicità

Mancini (Atalanta), Bonifazi (Spal) Calabresi (Bologna), Romagna (Cagliari) Dimarco (Parma) Adjapong (Sassuolo), Pezzella (Genoa) e Bastoni (Parma) in difesa. Mentre a centrocampo spiccano le stelle della Roma Pellegrini e Zaniolo, più Barella (Cagliari) e Tonali (Brescia) con Locatelli (Sassuolo), Mandragora (Udinese) e Murgia (Spal) a completare il reparto. E tra gli attaccanti sono presenti Chiesa (Fiorentina), Kean (Juventus) e Cutrone (Milan), oltre Orsolini (Bologna) e il talentino dell’Inter Pinamonti reduce dal mondiale U20.

Dopo il match d’esordio contro la Spagna, l’Under 21 azzurra tornerà in campo a distanza di tre giorni per affrontare la Polonia, di nuovo al Dall'Ara prima di chiudere la fase a gironi al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sabato 22 giugno contro il Belgio.