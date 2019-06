Wanda Nara prossimamente potrebbe annunciare importanti novità. Mentre è ancora incerto il futuro calcistico del marito Mauro Icardi tra una (improbabile) conferma all'Inter e un eventuale trasferimento altrove (si continua a parlare di Juventus), la 32enne argentina sarebbe pronta a fare degli importanti passi indietro soprattutto in merito al suo ruolo di manager del bomber sudamericano.

Il settimanale "Chi", infatti, ha rivelato che la Nara avrebbe già deciso di lasciare il cast del programma sportivo di Mediaset Tiki Taka, per il quale ha lavorato nella scorsa stagione come opinionista non senza polemiche e qualche critica di troppo per la sua eccessiva esposizione mediatica che mal si sarebbe conciliata con la sua attività di agente di Icardi.

Pare che Wanda abbia già comunicato alla produzione della trasmissione condotta da Pierluigi Pardo le sue intenzioni, adducendo come motivazione la volontà di essere maggiormente accanto ai figli, soprattutto alle femminucce Francesca e Isabella. Al contempo, però, starebbe anche riflettendo sull'opportunità di rinunciare alla procura dell'attaccante dell'Inter, probabilmente nella speranza che quest'importante cambiamento possa rilanciare finalmente la carriera del coniuge.

Wanda Nara: una decisione per riavvicinarsi all'Inter o un segnale verso la Juve

Qualora dovesse concretizzarsi l'indiscrezione lanciata dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, verrebbe da chiedersi quali conseguenze potrebbe avere sul futuro di Mauro Icardi la presenza di un altro procuratore al suo fianco al posto della moglie. In primis, inevitabile pensare che questo potrebbe essere un gesto di apertura verso l'Inter e soprattutto verso Antonio Conte, il quale una volta insediatosi sulla panchina nerazzurra avrebbe fatto sapere alla dirigenza di non voler puntare sul centravanti sudamericano non tanto per le sue (indiscusse) qualità tecniche, quanto per i comportamenti tenuti in questi ultimi mesi, legati probabilmente ad una sovraesposizione della moglie-manager che spesso si è lasciata andare a commenti e interventi un po' al di sopra delle righe sui social network.

Allo stesso tempo, però, Wanda Nara con il suo dietrofront potrebbe lanciare un segnale importante alla Juventus. Il club torinese, infatti, avrebbe lasciato intendere di avere dei dubbi relativi proprio alla gestione della punta sudamericana da parte della moglie-agente, dunque un suo eventuale passo indietro potrebbe favorire l'avvio di una trattativa con l'Inter per far sì che l'ex Sampdoria possa indossare la casacca bianconera. Del resto, se davvero il nuovo tecnico della "Vecchia Signora" dovesse essere realmente Maurizio Sarri, pare che questi sia pronto a fare pressioni sulla società affinché gli dia la possibilità di allenare Icardi, un giocatore che il 60enne toscano stima e segue fin dai tempi del Napoli, infatti l'avrebbe già voluto con sé circa tre anni fa, quando Higuain lasciò la squadra partenopea per trasferirsi proprio alla Juventus.