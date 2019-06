In attesa di definire il prossimo tecnico bianconero (con l'ufficializzazione che potrebbe avvenire in questa settimana), la dirigenza bianconera continuerà a lavorare sul mercato per cercare di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Secondo le ultime indiscrezioni, si starebbe lavorando all'arrivo di top player per tutti i settori: in difesa è in dirittura il centrale turco Demiral del Sassuolo, ma è probabile l'acquisto di almeno un altro difensore per completare il numero dei centrali difensivi.

Pubblicità

Pubblicità

Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile arrivo di Manolas dalla Roma, anche se il 'sogno' è Koulibaly del Napoli. L'acquisto di un top player dovrebbe riguardare anche il centrocampo ed il vero obiettivo sarebbe Paul Pogba. Il francese è in uscita dal Manchester United, a maggior ragione perché la società inglese il prossimo anno non disputerà la Champions League. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nazionale francese gradirebbe un ritorno a Torino.

Juventus, La Gazzetta dello Sport: 'Pogba verrebbe a piedi'

Pogba gradirebbe il ritorno alla Juventus

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Paul Pogba ritornerebbe a piedi alla Juventus. Il francese vuole ritrovarsi e sarebbe convinto che giocare con i bianconeri lo rilancerebbe. Di certo, l'esperienza al Manchester United di Pogba non gli ha permesso di fare il definitivo salto di qualità che gli addetti ai lavori si aspettavano dal francese. Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici sarebbe pronto a riportarlo a Torino, ma sarà necessario un grande investimento, di certo non inferiore ai soldi spesi dal Manchester United per il suo acquisto proprio dalla Juventus (105 milioni di euro).

Pubblicità

I bianconeri però potrebbero inserire delle contropartite tecniche gradite alla società inglese, quest'ultima vorrebbe Paulo Dybala, ma la Juventus non vorrebbe privarsi dell'argentino. Potrebbero quindi essere inseriti nell'affare Alex Sandro o Douglas Costa, apprezzati comunque dal Manchester United.

Il mercato dei bianconeri

L'arrivo di Pogba resta però di difficile realizzazione per motivi economici; proprio per questo la Juventus valuta delle alternative per la mediana: interessa il centrocampista serbo della Lazio Sergej Milinkovic Savic, che Lotito valuta più di 70 milioni di euro, piacciono e molto anche Ndombelè del Lione e Rabiot, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain.

Nel settore avanzato l'interesse principale riguarda il centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa, con il quale la dirigenza bianconera avrebbe raggiunto un'intesa di cinque anni a cinque milioni di euro a stagione.