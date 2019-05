La stagione si è appena conclusa ma Fabio Paratici si è già messo al lavoro per costruire la rosa in vista della prossima stagione della Juventus. Sono diversi i nomi che ha scritto sul suo taccuino, giocatori che possono far fare il salto di qualità soprattutto in Europa.

Tutti gli obiettivi per l'estate

Il primo obiettivo si chiama Milinkovic-Savic, il centrocampista in forza attualmente alla Lazio costa molto e non è facile trattare con Lotito che chiede almeno un prezzo superiore agli ottanta milioni di euro. La trattativa è in corso da diversi giorni e il giocatore avrebbe già dato la sua disponibilità per trasferirsi a Torino ma come già detto bisogna prima cercare di mettersi d'accordo con la società biancoceleste.

Pep Guardiola nel mirino della Juventus.

Altri nomi che sono probabili obiettivo della Juventus sono Paul Pogba, Chiesa della Fiorentina e anche Sergio Ramos del Real Madrid. Un duello con l'Inter si preannuncia all'orizzonte per cercare di arrivare a Chiesa, il gioiello viola viene valutato almeno ottanta milioni di euro ma i bianconeri sembrano in vantaggio sui neroazzurri. Sergio Ramos potrebbe essere un altro obiettivo, dato che Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito alla società campione d'Italia il suo acquisto.

Più complicata invece la pista per il ritorno di Pogba, nonostante il francese voglia lasciare Manchester e tutto dipenderà dal nuovo allenatore che arriverà alla Juve in estate. Andiamo a vedere come potrebbe scendere in campo la Juventus nella stagione 2019/2020: Szczęsny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Marcelo/Sergio Ramos; Pjanic, Ramsey, Milinkovic-Savic/Pogba; Higuain, Dybala, Ronaldo

Chi potrebbe partire in casa Juventus

Per i giocatori che potrebbero partire, i nomi che si stanno facendo in questo periodo sono quelli di Alex Sandro, Dybala, Douglas Costa, Khedira, Cuadrado e Pjanic.

Per monetizzare la Juventus, deve prima vendere i suoi uomini, coloro che possono far entare nelle casse quel tesoretto utile per poi reinvestirlo sui top player. Prima però, bisognerà capire quale sarà il nome del nuovo allenatore; secondo quanto riportato da Sportmediaset in pole c'è Maurizio Sarri, dopo ci sono le piste che portano a Simone Inzaghi, Pochettino, Klopp e Guardiola che non è ancora tramontata del tutto. Con l'arrivo del nuovo allenatore, potrebbero cambiare gli scenari del mercato perché giocatori come Dybala, che con Allegri non si trovava bene ad esempio, può trovare la sua giusta dimensione e tornare ad esprimersi al massimo delle sue qualità.

Staremo a vedere l'evolversi della situazione, per capire quali saranno gli obiettivi concreti della Juventus che vuole continuare a vincere sia in Italia ma soprattutto in Europa.