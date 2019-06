Siamo probabilmente nella settimana decisiva per quanto riguarda l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero che, stando ad insistenti indiscrezioni, dovrebbe vedere l'approdo a Torino di Maurizio Sarri. La dirigenza della Juventus, intanto, continua a lavorare sul mercato con l'intento di allestire una rosa in grado di competere in Serie A e soprattutto di essere vincente in Champions League. Ci sono però anche delle esigenze finanziarie che il club di Andrea Agnelli dovrà tenere in considerazione, poiché per la fine di giugno è prevista l'approvazione del bilancio che dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro.

Di conseguenza, non si esclude che possano arrivare delle cessioni importanti prima di eventuali investimenti in entrata: a proposito di possibili partenze, uno dei principali indiziati a lasciare la Torino bianconera dovrebbe essere il terzino destro Joao Cancelo, acquistato in "pompa magna" lo scorso anno dal Valencia per 40 milioni di euro.

Joao Cancelo verso il Manchester City

Secondo il noto quotidiano britannico The Sun, la Juventus starebbe valutando l'ipotesi di lasciar partire Joao Cancelo, che sarebbe richiesto dal Manchester City.

Juventus: Danilo potrebbe essere inserito nella trattativa con il City per la cessione di Joao Cancelo.

Si parla di una valutazione di circa 60 milioni di euro, ma la società inglese potrebbe inserire una contropartita tecnica gradita alla squadra italiana per ridurre l'eventuale esborso economico: si tratterebbe del terzino destro brasiliano Danilo, valutato circa 20 milioni di euro dai Citizens.

In questo modo la Juventus rientrerebbe dell'investimento fatto lo scorso anno per l'ex giocatore del Valencia, e allo stesso tempo si ritroverebbe in organico un calciatore di esperienza e qualità, mettendo a segno anche una plusvalenza molto importante ai fini del bilancio d'esercizio.

Il difensore sudamericano da tempo è seguito anche dall'Inter, a caccia di un terzino destro che possa alternarsi con Danilo D'Ambrosio. La "Vecchia Signora" però potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti in essere con il Manchester City per superare la concorrenza della società di Suning.

Mercato Juventus: si complica la strada che porta a Chiesa

Come anticipato in apertura, per la Juventus sarà importante ricorrere a delle cessioni per poter operare con maggiore libertà sul mercato in entrata.

Tra i calciatori che potrebbero andar via dal club piemontese, oltre a Joao Cancelo ci sarebbero Douglas Costa e Mario Mandzukic. L'esterno offensivo brasiliano ha una valutazione che si aggira intorno ai 60 milioni di euro e piacerebbe soprattutto in Inghilterra, in particolar modo a Manchester United e Tottenham. La punta croata, invece, potrebbe fare le valige soprattutto in caso di arrivo sulla panchina juventina di Maurizio Sarri. Ad ogni modo, sembra che l'intenzione della società sia quella di puntare sul giovane nazionale italiano Moise Kean.

Per il reparto offensivo la Juventus continua a pensare a Federico Chiesa della Fiorentina. Pare che Paratici abbia già raggiunto un'intesa di massima con l'entourage del calciatore sulla base di 5 milioni di euro a stagione per 5 anni. Tuttavia, la situazione per i campioni d'Italia si è complicata con l'avvento alla guida del club gigliato di Commisso, il quale ha già dichiarato con forza di voler puntare proprio su Chiesa.