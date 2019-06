In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, sarà molto importante per la dirigenza bianconera lavorare sulle cessioni, in quanto l'approvazione del bilancio prevista per fine giugno dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. I possibili partenti della rosa bianconera potrebbero essere diversi, su tutti spiccano i nomi di Joao Cancelo, Alex Sandro, Sami Khedira, Douglas Costa e Mario Mandzukic. E proprio il terzino destro portoghese sembrerebbe il giocatore ad avere più mercato: il Manchester City infatti sarebbe pronto ad investire 60 milioni di euro, o eventualmente 40 milioni di euro più l'inserimento del brasiliano Danilo.

Difficilmente però la Juventus accetterà la contropartita tecnica, in quanto secondo il noto sito ilbianconero.com, Sarri avrebbe già fatto una lista di possibili sostituti del terzino portoghese.

I possibili sostituti di Joao Cancelo

Il motivo della possibile cessione di Joao Cancelo sarebbe soprattutto finanziario, in quanto potrebbe garantire un'ottima plusvalenza alla Juventus. Secondo il noto sito ilbianconero.com, Maurizio Sarri avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera di scegliere l'eventuale sostituto di Joao Cancelo da un novero di tre nomi: parliamo di Emerson Palmieri del Chelsea, Hysaj del Napoli e Trippier del Tottenham.

Juventus, Cancelo via, i possibili sostituti per Sarri, fra questi Emerson Palmieri

I primi due sono già stati giocatori del tecnico toscano mentre il terzino inglese potrebbe essere un investimento interessante per la giovane età e per il prezzo, circa 30 milioni di euro. Per quanto riguarda il terzino della nazionale italiana, difficilmente il Chelsea lo lascerà partire in estate, considerando che la società londinese ha il blocco del mercato e non potrebbe prendere un eventuale sostituto. Discorso diverso per il terzino albanese del Napoli, che sarebbe in uscita dalla società campana ma che sarebbe apprezzato anche dall'Atletico Madrid di Simeone.

Il mercato della Juventus

Gli arrivi della Juventus dovrebbero riguardare il settore difensivo centrale (dopo Demiral, la dirigenza bianconera starebbe valutando la possibilità di investire come centrale su Manolas della Roma) ma anche mediana e settore avanzato. Per il centrocampo il sogno resta Paul Pogba, che vorrebbe rilanciarsi dopo gli anni non ideali al Manchester United e gradirebbe un ritorno a Torino. Il 'problema' in questo caso è il prezzo richiesto dalla società inglese, superiore ai 100 milioni di euro.

Si valutano in ogni caso le alternative ovvero Milinkovic Savic, Ndombelé e Rabiot. Per il settore avanzato, interessa Federico Chiesa della Fiorentina, con il quale sarebbe già stata trovata un'intesa contrattuale per cinque anni a cinque milioni di euro a stagione.