Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus, ancora alla ricerca del sostituto di Massimiliano Allegri, sul quale i vertici del club bianconero hanno deciso di non puntare per la prossima stagione. La dirigenza sabauda, comunque, ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte per cercare di conquistare la Champions League, vera e propria ossessione della Juventus. Il club bianconero potrebbe mettere a segno degli importanti colpi nella prossima sessione di calciomercato estivo.

Il reparto che sarà certamente rinforzato è la difesa. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, la dirigenza della Juventus avrebbe messo nel mirino Sergio Ramos, fortissimo difensore del Real Madrid. Il giocatore spagnolo, da tempo tra i migliori al mondo nel suo ruolo, sarebbe in rotta con il suo club e avrebbe avuto dei contatti con il suo ex compagno di squadra, Cristiano Ronaldo. Ramos avrebbe chiesto a Florentino Perez il rinnovo con adeguamento dell'ingaggio, rinnovo che però non è ancora arrivato.

Juventus, potrebbe arrivare Ramos

Il numero uno del Real Madrid, infatti, non ha intenzione di cedere alle richieste del difensore iberico, che vorrebbe percepire ben quattordici milioni di euro a stagione. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibili gli arrivi di Sergio Ramos e Paul Pogba

Come riportano le ultime notizie dalla Spagna, Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid per accasarsi alla Juventus, dove ritroverebbe Cristiano Ronaldo, compagno di numerosi successi.

Non c'è bisogno di dire che con Ramos in squadra il reparto arretrato della Juventus diventerebbe probabilmente quello più forte al mondo. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore. Oltre a Sergio Ramos, la Juventus potrebbe mettere a segno un altro super colpo, acquistando Paul Pogba. Il fortissimo centrocampista francese avrebbe già aperto ad un eventuale ritorno a Torino, città alla quale è rimasto molto legato. Come scrive il noto quotidiano torinese "Tuttosport", la Juventus potrebbe offrire uno scambio al Manchester United, mettendo sul piatto uno tra Paulo Dybala, Alex Sandro e Joao Cancelo.

Si tratta infatti di giocatori molto graditi al tecnico dei Red Devils Solskjaer. Su Paul Pogba, comunque, è molto forte anche l'interesse del Real Madrid, che lo sta seguendo da tempo. Il numero uno dei Blancos, Florentino Perez, vorrebbe infatti effettuare una vera e propria rivoluzione per la prossima stagione. Per quanto riguarda invece il sostituto di Massimiliano Allegri, al momento in pole position ci sarebbe Maurizio Sarri.