L'influenza di Cristiano Ronaldo è evidentemente pesante, sia sui campi da calcio ma anche fuori: come scrive ilbianconero.com, il portoghese starebbe diventando un vero e proprio direttore sportivo per la Juventus, in quanto potrebbe convincere alcuni giocatori a trasferirsi a Torino. È già successo nel post partita della finale di Nations League fra Portogallo e Olanda (partita vinta dai lusitani grazie ad un gol di Gonzalo Guedes), quando Cristiano Ronaldo si è avvicinato al difensore olandese De Ligt per invitarlo a trasferirsi alla Juventus.

Potrebbe succedere anche con due suoi ex compagni al Real Madrid, parliamo del terzino sinistro Marcelo e del centrocampista offensivo colombiano James Rodriguez. Sembra infatti che il portoghese avrebbe suggerito alla dirigenza bianconera di investire su questi giocatori, ritenuti da Cristiano Ronaldo ideali per incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera.

Cristiano Ronaldo vuole James Rodriguez e Marcelo

Sul brasiliano le possibilità sembrano in incremento, soprattutto perché il Real Madrid ha acquistato il terzino sinistro francese del Lione Mendy per quasi 50 milioni di euro ed è difficile che il brasiliano possa accettare di fare la riserva. L'eventuale arrivo di Marcelo potrebbe determinare la cessione di Alex Sandro, con il Paris Saint Germain che sarebbe interessato al terzino juventino. Inoltre il ritorno nella società francese di Leonardo come direttore tecnico potrebbe agevolare la trattativa, in quanto è un estimatore del terzino brasiliano.

Per quanto riguarda invece James Rodriguez, di recente Matthaus ha dichiarato come abbia parlato con il colombiano durante i festeggiamenti per la vittoria della Bundesliga con il Bayern Monaco, e gli ha confermato che è molto vicino a Cristiano Ronaldo. Secondo l'ex difensore di Inter e Bayern Monaco, il centrocampista offensivo si trasferirà alla Juventus, nonostante le recenti indiscrezioni sembrano confermare di un interessamento concreto del Napoli per il giocatore.

Il mercato della Juventus

Gli investimenti della Juventus passeranno anche da importanti cessioni: su tutte spicca quella possibile del terzino destro portoghese Joao Cancelo, che sarebbe vicino al trasferimento al Manchester City. La Juventus lo valuta circa 60 milioni di euro, parte della somma sarà reinvestita su un altro terzino destro. Maurizio Sarri vorrebbe Hysaj del Napoli, cresciuto proprio grazie al tecnico toscano ma non è da escludere un'offerta per il giocatore del Tottenham Trippier.