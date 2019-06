Settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. Le ultime indiscrezioni parlano di un arrivo praticamente certo di Maurizio Sarri a Torino, con il tecnico toscano che deve trovare l'intesa con il Chelsea per l'eventuale indennizzo da pagare alla società londinese. Nel frattempo però la dirigenza bianconera continua a lavorare notevolmente sul mercato, con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva per la Serie A e la Champions League.

Pubblicità

Pubblicità

Uno dei settori che necessitano di fisicità e qualità è sicuramente il centrocampo, dove potrebbe arrivare un top player. Come scrive La Repubblica, l'obiettivo principale resterebbe Paul Pogba, in uscita dal Manchester United, ma il prezzo notevole richiesto dalla società inglese (oltre 120 milioni di euro) potrebbe far desistere i bianconeri dall'imbastire una trattativa. Più realizzabile invece l'arrivo di Sergej Milinkovic Savic, che resta uno dei principali osservati per la mediana. Ci sarebbe però distanza fra la richiesta della Lazio per il suo cartellino e l'offerta della Juventus.

Juventus, l'acquisto di Milinkovic Savic si potrebbe chiudere a 80 milioni di euro

La Juventus è interessata a Sergej Milinkovic Savic

Secondo La Repubblica, la Juventus è interessata al centrocampista serbo della Lazio ma ci sarebbe molta distanza fra domanda e offerta. I bianconeri avrebbero offerto circa 60 milioni di euro per il mediano, mentre la Lazio chiederebbe 80 milioni di euro. Di certo molto dipenderà anche dal parere del nuovo tecnico bianconero, nel caso di placet, la Juventus potrebbe comunque trovare il modo per trattare con la Lazio, magari inserendo una contropartita tecnica gradita alla società di Lotito.

Pubblicità

Uno dei giocatori che interesserebbe alla società laziale è il centrocampista offensivo Riccardo Orsolini, che il Bologna ha acquistato lo scorso anno dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto. I bianconeri però vantano un diritto di controriscatto. L'ex Ascoli potrebbe essere inserito quindi in un'eventuale trattativa per arrivare a Sergej Milinkovic Savic.

Il mercato della Juventus

Come scrive La Repubblica, solo uno fra Pogba e Milinkovic Savic arriverà. La dirigenza bianconera però sta valutando anche delle alternative, su tutte spiccano i nomi di Ndombelé del Lione (valutato oltre 70 milioni di euro dal presidente Aulas) e Adrien Rabiot, in scadenza di contratto il 30 giugno con la società francese.

Quest'ultimo potrebbe rappresentare un'opportunità a zero, ma la mamma procuratore chiederebbe a stagione almeno 10 milioni di euro. Per quanto riguarda la difesa invece, confermato l'acquisto di Demiral dal Sassuolo, la dirigenza bianconera cerca un ulteriore centrale difensivo. Le ultime indiscrezioni sembrano confermare la possibile offerta della Juventus per Manolas della Roma.