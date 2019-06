E' oramai uno dei tormentoni principali di Calciomercato da un mese a questa parte, soprattutto dopo l'ufficializzazione dell'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus: si parla ovviamente del prossimo tecnico bianconero, che potrebbe essere ufficializzato la settimana prossima. Tutte le indiscrezioni, o comunque la maggior parte, sembrano portare alla scelta di Maurizio Sarri, che a breve dovrebbe liberarsi dal Chelsea. Ci sono però alcuni media sportivi che invece sono convinti che la Juventus possa ancora arrivare a Guardiola del Manchester City; nello specifico, uno dei giornalisti sportivi di AS, Manuel Esteban, ha dichiarato di recente che la possibilità di un arrivo del tecnico spagnolo a Torino si fa sempre più concreta ed il motivo sarebbe riscontrabile nel fatto che l'UEFA sarebbe decisa ad escludere il Manchester City dalla Champions League.

Pubblicità

Pubblicità

Cada día veo más cerca la opción que #Guardiola pueda acabar en la #Juventus, ya que #UEFA se mantiene firme a la hora de que el #City no juegue la #Champions, pero todo puede pasar. Verle dando órdenes a #Cristiano es un auténtico aliciente. — Manolete (@AS_Manolete) 7 giugno 2019

Guardiola si avvicina alla Juventus

Secondo il giornalista di AS, più passa il tempo e più Guardiola si avvicina alla Juventus. Il motivo scatenante riguarderebbe la concreta possibilità di esclusione del City dalla Champions League, che spingerebbe lo spagnolo a valutare un'altra esperienza professionale.

Esteban (AS):' Guardiola è sempre più vicino alla Juve'

La decisione ufficiale dell'UEFA però ancora non è arrivata, resta però da parte del giornalista Esteban la curiosità ed il piacere di vedere (nell'eventualità si concretizzasse l'arrivo di Guardiola alla Juventus) il tecnico spagnolo impartire ordini tattici a Cristiano Ronaldo. Sorprende tutta questa attesa da parte della Juventus nell'annunciare il nuovo tecnico, a tal punto che tanti addetti ai lavori sono convinti che la società torinese abbia già l'intesa con il nuovo allenatore, ma che stia aspettando solo la definizione di alcuni passaggi burocratici. L'indiscrezione di AS cozza con quelle rilasciate dai principali media sportivi italiani, che danno per certo l'arrivo di Maurizio Sarri alla Juve.

Pubblicità

Il mercato dei bianconeri

Indipendentemente da chi sarà il nuovo tecnico bianconero per il prossimo anno, l'idea della dirigenza bianconera è di promuovere un gioco offensivo e quindi affidarsi ad un tecnico che sappia attuare una proposta offensiva. Per quanto riguarda gli arrivi, dopo Ramsey dall'Arsenal, sembra confermato l'arrivo del centrale difensivo turco del Sassuolo Demiral, pagato 15 milioni di euro. Dovrebbe poi arrivare un ulteriore centrale e le ultime indiscrezioni danno molto vicino Manolas dalla Roma.

Un top player potrebbe arrivare nella mediana, il sogno resta Paul Pogba dal Manchester United, ma sembrerebbe più concreta la possibilità di arrivare al mediano serbo della Lazio Sergej Milinkovic Savic, che Lotito valuterebbe intorno agli 80 milioni di euro.