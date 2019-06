In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico per la prossima stagione, la dirigenza bianconera ha iniziato a programmare il suo mercato con l'obiettivo di regalare acquisti funzionali al 4-3-3. Secondo La Stampa infatti, la Juventus vorrebbe allestire una squadra in grado di potersi esprimersi al meglio con una filosofia di gioco offensiva, in previsione del possibile arrivo di Maurizio Sarri. Nello specifico i due colpi di mercato su cui la società vorrebbe investire sono due: un centrocampista moderno che sappia abbinare qualità e quantità e un terzino che sappia giocare su entrambi le fasce.

Proprio in difesa potrebbe esserci una cessione pesante, quella di Joao Cancelo, che dopo essere arrivato con gli squilli di tromba la scorsa stagione per circa 40 milioni di euro, potrebbe essere ceduto in estate per una somma vicina ai 60 milioni di euro. Sarebbe richiesto infatti dal Manchester City, e grazie a questa cessione la Juventus potrebbe ottenere un'ottima plusvalenza, importante soprattutto per il bilancio d'esercizio.

Due obiettivi per il mercato

In caso di cessione di Joao Cancelo, la Juventus potrebbe investire su uno dei giocatori preferiti di Maurizio Sarri quando era al Napoli, ovvero il terzino albanese Hysaj, e non sarebbe un caso la presunta rottura fra il giocatore e la società di De Laurentiis.

Juventus al lavoro per i possibili colpi di mercato, fra questi Milinkovic Savic (RUMORS)

Altro giocatore apprezzato sia dalla dirigenza bianconera che dal possibile nuovo tecnico bianconero è Sergej Milinkovic Savic: sarebbe infatti ritenuto il centrocampista ideale soprattutto a livello europeo, ma la trattativa eventuale potrebbe risultare difficile in quanto il presidente della Lazio Lotito potrebbe chiedere molto per il mediano serbo. Si parla infatti di una valutazione di circa 100 milioni di euro, anche se nella Juventus giocherebbero dei calciatori che potrebbero interessare alla dirigenza laziale.

Uno di questi è Riccardo Orsolini, centrocampista offensivo del Bologna per il quale la Juventus vanta un diritto di contro riscatto. Da questo punto di vista però ogni trattativa che eventualmente coinvolgerà l'ex Ascoli sarà sviluppata più in avanti, in quanto il giocatore a breve sarà impegnato nell'Europeo Under 21.

Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus passerà inevitabilmente dal nuovo tecnico, anche se alcuni colpi di mercato sono già in dirittura d'arrivo: sia Demiral del Sassuolo che Romero del Genoa dovrebbero arrivare alla Juventus, uno però dovrebbe essere mandato in prestito mentre l'altro probabilmente rimarrà come quinto centrale difensivo.

L'indiziato a rimanere a Torino è il centrale difensivo turco.