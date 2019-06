Questa estate è lecito attendersi un grande mercato per la Juventus, anche se ci saranno delle esigenze da rispettare a livello finanziario: l'approvazione del bilancio d'esercizio, prevista per fine giugno, potrebbe significare la conferma di una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro, dovuta all'esborso economico dello scorso anno per avere Cristiano Ronaldo.

Ecco perché saranno importanti le cessioni, con i nomi di Joao Cancelo, Alex Sandro e Mandzukic come papabili a lasciare Torino.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, dopo gli arrivi di Ramsey dell'Arsenal e di Demiral dal Sassuolo, la dirigenza bianconera dovrebbe investire su un ulteriore difensore centrale, su un mediano e su un centrocampista offensivo. Proprio per il centrocampo potrebbe esserci un grande investimento, con i nomi più chiacchierati che sono quello di Paul Pogba del Manchester United, Rabiot del Paris Saint Germain (che andrà in scadenza il 30 giugno) e quello di Sergej Milinkovic Savic.

Calciomercato Juventus, Milinkovic Savic ha detto si ai bianconeri (RUMORS)

Juventus, Milinkovic Savic avrebbe detto sì

Secondo il noto sito ilbianconero.com, la Juventus potrebbe investire sul centrocampista serbo della Lazio Sergej Milinkovic Savic. Già lo scorso anno i bianconeri furono vicini al mediano ma per le esose richieste di Lotito non si fece niente. Adesso il prezzo sembra diminuito, anche se la distanza fra domanda e offerta sarebbe ancora notevole. La Lazio valuterebbe il serbo circa 100 milioni di euro, mentre la Juventus vorrebbe arrivare a 70 milioni di euro.

Secondo il portale che segue da vicino le vicende juventine ci sarebbe però un accordo di massima fra i bianconeri ed il mediano serbo, ed è sicuramente un passo importante ai fini di un'eventuale trattativa fra Juventus e Lazio.

L'idea dei bianconeri è quella di incrementare la qualità nella mediana, e Milinkovic Savic rappresenterebbe quel centrocampista di livello europeo in grado di unire quantità e qualità. Resta vivo però il sogno Paul Pogba, come già anticipato in precedenza, a cui non dispiacerebbe un ritorno a Torino.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, serve un altro difensore centrale per la Juventus: Demiral si aggiungerà ai vari Bonucci, Chiellini e Rugani. Ma manca un altro centrale e a tal riguardo la dirigenza bianconera starebbe lavorando su alcuni giocatori interessanti, che dovrebbero garantire qualità ed esperienza internazionale: piacciono Koulibaly del Napoli, Hummels del Bayern Monaco e Manolas della Roma.

Per quanto riguarda il settore avanzato, come scrive Sky Sport, sarebbe stata trovata un'intesa contrattuale con Federico Chiesa, centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini.

La Juventus avrebbe offerto un contratto da cinque anni a cinque milioni di euro a stagione. Ma va capito se il nuovo presidente viola Rocco Commisso vorrà privarsi del suo gioiellino.