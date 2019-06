In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la dirigenza sta lavorando sul mercato dei giocatori per cercare di allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Le esigenze principali riguardano la difesa, considerato il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres. Ma la Champions League ha evidenziato un limite di qualità anche per il centrocampo ed il settore avanzato. Per tale ragione, le ultime voci che arrivano dalla Spagna parlano di un possibile occasione per il mercato bianconero.

Il trequartista colombiano James Rodriguez potrebbe lasciare il Real Madrid, considerando che Il tecnico Zinedine Zidane non vorrebbe puntare sul colombiano. Fra l'altro, come ha confermato il presidente del Real Madrid Florentino Perez a Radio Onda Cero, lo staff di James Rodriguez non farà affari a spese del Real Madrid, quindi l'eventuale cessione del giocatore sarà definitiva. Quest'ultimo interesserebbe a Juventus e Napoli.

James Rodriguez sarebbe nel mirino della Juventus

Molto dipenderà dal nuovo tecnico bianconero, ma l'eventuale arrivo a Torino di James Rodriguez darebbe qualità al centrocampo della Juve.

Jorge Mendes avrebbe offerto James Rodriguez alla Juventus

Il colombiano è in grado di giocare sia come mezzala che come trequartista centrale e potrebbe arrivare ad un prezzo vantaggioso. Si parla di una valutazione prossima ai 42 milioni di euro, che rispetto ai prezzi attuali di mercato non è evidentemente una somma eccessiva per un calciatore dalle sue qualità. L'eventuale arrivo di James Rodriguez sarebbe gradito anche a Cristiano Ronaldo, grande amico del colombiano con il quale ha giocato al Real Madrid.

James Rodriguez piacerebbe anche al Napoli di Ancelotti, che lo ha già avuto al Real Madrid. L'allenatore lo considererebbe l'uomo ideale per incrementare il livello qualitativo della rosa campana.

Il mercato della Juventus

Come già anticipato ad inizio articolo, l'esigenza principale della Juventus è investire in difesa, per tale ragione potrebbero arrivare già quest'estate due giovani che hanno dimostrato tante qualità in questa stagione di Serie A: Demiral del Sassuolo e Romero del Genoa.

Per quanto riguarda invece i giocatori più esperti, sembrano graditi i profili di Romagnoli del Milan, Hummels del Bayern Monaco e Manolas della Roma. Per la mediana, il sogno resta Pogba, in uscita dal Manchester United. Nel settore avanzato, probabile la cessione di Mandzukic, richiesto in Bundesliga, dal Borussia Dortmund, che potrebbe presentare un'offerta da 15 milioni di euro