Si attende a breve l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, ma come è normale che sia, finita la stagione (ieri è stato assegnato l'ultimo trofeo in palio, la Champions League, con la vittoria del Liverpool sul Tottenham per 2 a 0), è tempo di Calciomercato. La Juventus dovrà tenere conto del bilancio, che sarà approvato nel mese di giugno e dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. Possibile qualche cessione di pezzi pregiati bianconeri e le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, nello specifico dal Sun, sembrano confermare l'interesse di due società per il 10 bianconero, ovvero Paulo Dybala. Quest'ultimo, recentemente, ha dichiarato la volontà di rimanere a Torino, ma molto dipenderà dalla strategia di mercato della dirigenza bianconera.

Dybala interesserebbe a Manchester United e Bayern Monaco

Secondo il Sun, ci sarebbero due società interessate all'acquisto di Paulo Dybala. Una di queste è sicuramente il Bayern Monaco, che ha deciso di non riscattare James Rodriguez dal Real Madrid perché vorrebbe investire sull'argentino. I bavaresi sarebbero pronti ad offrire 80 milioni di euro, ma anche il Manchester United sarebbe interessato al giocatore. La società inglese avvicinerebbe anche la possibile richiesta della Juventus per il cartellino di Paulo Dybala, ovvero 100 milioni di euro.

Dall'Inghilterra: lotta a due fra Bayern e Manchester United per Dybala

Molto dipenderà da chi sarà il prossimo tecnico bianconero, e novità potrebbero arrivare all'inizio della settimana prossima. Il 10 bianconero non sarebbe il solo a rischio cessione: anche Joao Cancelo ha molto mercato in Inghilterra, con il Manchester City che potrebbe presentare un'offerta di 60 milioni di euro. Considerando che la Juventus lo scorso anno ha investito per il terzino portoghese 40 milioni di euro, potrebbe quindi ottenere una notevole plusvalenza e si sa dell'importanza di questa per il bilancio d'esercizio delle società calcistiche

Il mercato della Juventus

Come anticipato in precedenza, Dybala è ambito da due top club, che potrebbero sfruttare il prezzo ridotto del giocatore dovuto soprattutto ad una stagione non di certo ideale dell'argentino.

L'idea principale della dirigenza potrebbe però essere quella di rilanciare il 10 bianconero, e probabilmente il nuovo mister che arriverà avrà anche il compito di rivalutare a livello tecnico ed economico alcuni giocatori che in questa stagione non hanno di certo brillato. Una delle esigenze principali per la Juventus è investire in difesa, considerati il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres. Piacciono Romagnoli del Milan, Hummels del Bayern Monaco e Manolas della Roma.