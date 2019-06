In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la dirigenza della Juventus è al lavoro per cercare di costruire una squadra competitiva per la Champions League e la Serie A. Alcune decisioni di mercato saranno inevitabilmente avallate dal tecnico che siederà sulla panchina bianconera, ma l'idea della dirigenza è quella di costruire una rosa ideale per il 4-3-3, l'obiettivo è quindi dare una filosofia offensiva. Proprio gli esterni offensivi sono molto importanti per questo schema di gioco: uno dei migliori della Serie A in questa stagione è stato sicuramente Stephan El Shaarawy.

E proprio quest'ultimo potrebbe rientrare in un clamoroso scambio fra Roma e Juventus, con il secondo portiere bianconero Mattia Perin che potrebbe trasferirsi nella Capitale per incrementare il minutaggio in vista degli Europei 2020. Sappiamo infatti come il portiere ex Genoa sia considerato da Roberto Mancini per la nazionale italiana, ed è a tutti gli effetti il secondo dietro a Donnarumma del Milan

Possibile lo scambio fra Juventus e Roma

Entrambi classe 1992, Perin e El Shaarawy, come scrive il Corriere dello Sport, potrebbe rientrare in un clamoroso scambio, andando a soddisfare le esigenze di entrambe le società.

Juventus, possibile scambio di mercato con la Roma Perin-El Shaarawy

L'attaccante esterno ex Milan è diventato in questa stagione uno dei punti fermi della Roma e potrebbe rappresentare un ottimo innesto per la rosa bianconera mentre la Roma, alla ricerca di un sostituto di Olsen, potrebbe affidare la porta proprio all'ex Genoa, considerato uno dei migliori portieri italiani. La Juventus però, oltre che per il settore avanzato, ha evidentemente bisogno di innesti anche in difesa e a centrocampo. Proprio a Roma gioca un centrale che interessa molto alla dirigenza bianconera, ovvero Manolas, che ha una clausola rescissoria di 36 milioni di euro e potrebbe rappresentare un'ottima occasione di mercato.

Il mercato della Juventus

Le esigenze principali della Juventus riguardano sicuramente la difesa, considerati il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres, che dovrebbe quindi ritornare alla Lazio a fine prestito. Secondo le ultime indiscrezioni, sono praticamente certi gli arrivi di Demiral dal Sassuolo e Romero dal Genoa, con il turco che potrebbe rimanere come quinto difensore centrale mentre l'argentino potrebbe giocare un'altra stagione in prestito alla società ligure.

Per quanto riguarda l'investimento su un difensore esperto, oltre Manolas, la dirigenza bianconera apprezza molto anche Romagnoli del Milan (che potrebbe lasciare la società di Elliott per motivi di bilancio) e Matts Hummels, che sarebbe in uscita dal Bayern Monaco.