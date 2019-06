In attesa di definire il tecnico della prossima stagione, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato per cercare di rafforzare una rosa che ha bisogno di qualità per cercare di raggiungere l'ambita Champions League. Ci sono però delle esigenze oggettive, che riguardano soprattutto la difesa, considerati il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe rientrare nello staff tecnico della Juventus) e il probabile addio di Martin Caceres (che dovrebbe ritornare alla Lazio).

Secondo il sito Tuttojuve, la Juventus avrebbe definito l'acquisto di uno dei difensori centrali più promettenti di questa stagione, che attualmente milita nel Sassuolo. Parliamo del centrale turco Merih Demiral.

La Juventus avrebbe un'intesa con Demiral

Secondo TuttoJuve, la Juventus avrebbe acquistato dal Sassuolo il turco Demiral. Quest'ultimo è arrivato nella società emiliana a gennaio 2019, proprio in sinergia con la Juventus. Avendo disputato un ottimo girone di ritorno, i bianconeri avrebbero deciso di riscattare il giocatore, pagando al Sassuolo circa 15 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, possibile intesa per cinque anni con il turco Demiral

Il turco dovrebbe essere valutato durante la preparazione estiva, e quindi toccherebbe al nuovo tecnico bianconero capire se potrebbe già essere utile alla Juventus o se invece al giocatore servirebbe un altro anno di prestito, magari proprio al Sassuolo. Oltre a Demiral, un altro giocatore che dovrebbe arrivare in bianconero è Romero del Genoa: dipenderà molto dal mercato della Juventus in difesa, ma l'argentino potrebbe anticipare l'arrivo a Torino già da quest'estate, nonostante l'intesa con il Genoa riguarderebbe il passaggio del centrale alla Juventus nella stagione 2020-2021. I rinforzi non riguarderanno però solo la difesa.

Il mercato dei bianconeri

Non solo Demiral e Romero, la dirigenza starebbe lavorando per cercare di rafforzare la rosa bianconera anche a centrocampo e nel settore avanzato. Gran parte degli acquisti però passeranno da cessioni pesanti, per motivi finanziari: secondo il Sole 24 Ore, infatti, il bilancio d'esercizio della Juventus dovrebbe registrare nel mese di giugno una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. Possibile quindi che la dirigenza bianconera possa valutare la vendita di qualche top player: si parla molto di Joao Cancelo, che interessa al Manchester City che sarebbe disposto ad offrire alla Juventus almeno 60 milioni di euro.

Altri giocatori che potrebbero lasciare Torino sono Alex Sandro, Khedira, Pjanic e Mario Mandzukic. Quest'ultimo ad esempio piace e molto in Bundesliga, dove il Borussia Dortmund potrebbe lanciare un'offerta di 15 milioni di euro per la punta croata.