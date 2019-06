La Vecchia Signora non si ferma mai, Paratici è sempre attivo anche e specialmente in questo periodo che precede l'apertura ufficiale del Calciomercato. Nelle scorse sessioni la Juventus non si è mai fatta trovare impreparata e anche questa estate i nomi importanti non mancano. Partendo dal punto su Guardiola e Sarri per la panchina e passando per nomi importantissimi come Koulibaly, Icardi, James Rodriguez e Chiesa, il calciomercato estivo bianconero si preannuncia ricco di notizie di grande spessore.

Sarri-Koulibaly

Guardiola chiude [VIDEO] a una futura panchina bianconera: "Il prossimo anno io e il City partiremo da zero". Ad oggi la pista più calda è quella che porta a Maurizio Sarri, in chiusura con il Chelsea e che di certo riabbraccerebbe volentieri il suo pupillo Kalidou Koulibaly [VIDEO]. Paratici è al lavoro, ma per il perno della difesa partenopea è difficile che Aurelio De Laurentis sia disposto ad accettare trattative che partano da una base inferiore ai 100 milioni.

L'ex allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, è in rottura con il Chelsea

Cifra monstre che potrebbe spostare l'attenzione altrove, ad esempio su Marquinhos del PSG. Se infatti la giovane stella dell'Ajax Matthijs De Ligt, che si allontana proprio dalla prospettiva Juve, dovesse preferire l'offerta del PSG a quella del Barcellona, la trattativa per il difensore ex Roma potrebbe essere intavolata con più facilità, partendo da una base che si aggira comunque attorno ai 65 milioni. Per la soluzione a questo incastro di mercato bisogna attendere, in quanto De Ligt intende concentrarsi sulla Nations League prima di prendere una decisione sul suo futuro.

Futuro che per De Ligt si prospetta roseo e che Fabio Paratici si augura possa essere altrettanto promettente per il giovane Pavlovic, difensore classe 2001 del Partizan che, secondo Tuttosport, sarebbe stato praticamente bloccato dai bianconeri.

Scambio Dybala-Icardi, Chiesa e James Rodriguez

Una voce forte quella sul possibile scambio tra Dybala e Icardi, ma appunto soltanto una voce. Come fa notare Sky Sport 24, per ora non c'è nessuna trattativa in corso in merito a questa operazione.

C'è da considerare inoltre che, in caso di arrivo di Sarri sulla panchina bianconera, la Joya potrebbe adattarsi bene al suo 4-3-3 e di sicuro l'ex tecnico del Napoli preferirebbe averlo a disposizione. Sono più che delle voci invece quelle che riguardano il duello con l'Inter per ingraziarsi il giovane talento tutto italiano Federico Chiesa. Il classe '97 avrebbe rifiutato un'importante offerta del Bayern Monaco, mentre Inter e Juventus sarebbero pronte ad offrirgli un contratto da 5 milioni di euro a stagione.

Non tarda ad arrivare un comunicato ufficiale della Fiorentina che chiude a una sua cessione. La Viola non intende lasciar andare la sua stella, in quanto è partendo da lui e intorno a lui che desidera costruire il futuro della squadra. Intanto Lotito avrebbe aperto a una possibile cessione di Milinkovic-Savic (chiaramente sulla base di un'offerta importante), negando però che ci siano stati contatti con altre società. Infine, secondo quanto riferito da Bild, Cristiano Ronaldo avrebbe chiamato il suo ex compagno James Rodriguez per provare a convincerlo a raggiungerlo alla Juventus. Il colombiano tornerà a Madrid dopo due anni in prestito al Bayern Monaco.

Anche il Napoli segue la situazione da vicino.